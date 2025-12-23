США предупредили Израиль о риске обострения отношений с арабскими странами

Американские власти требуют реализации мирного плана для Газы

США продолжают настаивать на выполнении мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, разработанного при президентстве Дональда Трампа. Согласно заявлению неназванного американского чиновника, Вашингтон призывает Израиль избегать действий, способных спровоцировать негативную реакцию арабских государств. Его слова передает The Times of Israel.

Чиновник подчеркнул: «Чем больше Израиль провоцирует, тем меньше арабские страны хотят с ним сотрудничать». Он также подтвердил неизменную поддержку США мирного плана из 20 пунктов, который, по словам представителя, был согласован всеми сторонами и получил одобрение международного сообщества. План предусматривает поэтапный подход к решению вопросов безопасности, управления и восстановления в секторе Газа. Американская сторона ожидает, что все участники конфликта будут соблюдать взятые на себя обязательства.

На этом фоне 23 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил на конференции в еврейском поселении Бейт‑Эль на Западном берегу реки Иордан. Он заявил о намерении Израиля создать ячейки «Нахаль» на севере сектора Газа. Впоследствии канцелярия Каца уточнила, что речь не идет о строительстве новых израильских поселений.

скриншот с сайта Wikipedia.org

Как поясняет The Jerusalem Post, программа «Нахаль» реализуется под эгидой бригады Армии обороны Израиля и сочетает военную службу с хозяйственной деятельностью — в частности, сельскохозяйственной. Обычно такие ячейки создаются в районах, где израильское правительство стремится активизировать поселенческую деятельность.

Ключевой элемент американского мирного плана — вывод вооруженных сил Израиля из сектора Газа. На данный момент ситуация остается напряженной: с одной стороны, США настаивают на деэскалации и выполнении ранее достигнутых договоренностей, с другой — израильские власти озвучивают планы, вызывающие вопросы у международного сообщества.

Рената Валеева