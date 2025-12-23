Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюту

Для этого потребуется пройти тестирование на понимание рисков

Фото: Дарья Пинегина

Банк России представил концепцию регулирования рынка криптовалют в России, определив условия доступа инвесторов к операциям с цифровыми активами. Неквалифицированные инвесторы получат возможность приобретать лишь наиболее ликвидные криптовалюты — их критерии будут закреплены в законодательстве. Для этого потребуется пройти тестирование на понимание рисков, а годовой лимит операций через одного посредника составит не более 300 тыс. рублей. Соответствующие предложения опубликованы пресс-службой.

Криптовалюты и стейблкоины в рамках концепции признаются валютными ценностями: их разрешено покупать и продавать, однако использование в качестве платежного средства внутри России по‑прежнему запрещено. Банк России подчеркивает высокорискованный характер таких активов: они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены значительной волатильности и санкционным рискам. Регулятор настаивает, что инвесторы должны четко осознавать возможность полной потери вложенных средств.

Для квалифицированных инвесторов предусмотрены более широкие возможности: им разрешат приобретать любые криптовалюты, за исключением анонимных, без ограничений по объемам сделок. Обязательным условием остается прохождение тестирования на понимание связанных с такими операциями рисков.

Операции с криптовалютами будут осуществляться через существующую финансовую инфраструктуру. Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать на основании имеющихся лицензий. Особые требования будут установлены для специализированных депозитариев и обменников, задействованных в криптооперациях.

Российские резиденты сохранят возможность покупать криптовалюту за рубежом — с оплатой через иностранные счета, а также переводить такие активы за границу через российских посредников. В этих случаях необходимо уведомить налоговую службу.

Законодательная база для регулирования рынка должна быть подготовлена до 1 июля 2026 года. С 1 июля 2027 года Банк России планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.

Изначально регулятор рассматривал вариант, при котором инвестиции в криптовалюты были бы доступны только суперквалифицированным инвесторам — категории с повышенными требованиями (100 млн рублей инвестиций в ценные бумаги и депозиты либо доход 50 млн рублей за предыдущий год). Для этого предполагалось ввести специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Однако в декабре первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что операции с криптовалютой будут проводиться преимущественно через действующих участников рынка на базе существующих лицензий.

Стоит отметить, что мировой рынок криптовалют продолжает развиваться: по данным Chainalysis, в 2024 году объем транзакций с цифровыми активами достиг $19,9 трлн, что почти в три раза превышает показатель 2021 года. При этом регуляторы многих стран усиливают контроль за сектором — например, в ЕС уже действует регламент MiCA (Markets in Crypto‑Assets), устанавливающий единые правила для криптоактивов.

Рената Валеева