Минниханов попросил татарстанцев с пониманием отнестись к повышению НДС

Раис подчеркнул, что как только ситуация стабилизируется, налоговая политика России также изменится

Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил жителей с пониманием отнестись к повышению налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% с 2026 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

— Это будет неприятно, но не смертельно. Нам надо продержаться и с пониманием к этому относиться. Очень большие вызовы перед федеральным бюджетом по обеспечению победы на фронте. Это огромный ресурс. Придется немножко потерпеть, — сказал руководитель республики.

Он отметил, что нефтяные доходы остаются основным источником федерального бюджета, однако у таких доходов есть определенный предел. При этом Минниханов подчеркнул, что как только ситуация стабилизируется, налоговая политика России также изменится.

Еще Минниханов призвал власти Татарстана предпринять все возможное, чтобы местные предприятия не обанкротились и не сокращали штат своих сотрудников, а, наоборот, смогли адаптироваться к изменениям.

