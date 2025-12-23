Исследование: половина казанцев готова подрабатывать на новогодних праздниках

Средний ожидаемый заработок от подработки в новогодние праздники составил 29,2 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Половина жителей Казани допускает или уже запланировала подработку в новогодние праздники. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Рекламе» и «Авито Подработке».

Согласно данным исследования, 13% опрошенных уже точно планируют подрабатывать в новогодние дни, а еще 30% рассматривают такую возможность. При этом 7% респондентов подрабатывают регулярно — в том числе в праздники. Не определились с планами 16% участников опроса, а 34% вовсе не намерены искать дополнительную занятость. Таким образом, суммарно 50% респондентов открыты к подработке в праздничный период.

Среди популярных форматов подработки лидируют курьерская доставка, такси и перевозки — их выбрали 24% казанцев. Этот сегмент традиционно востребован в праздники из‑за роста числа заказов и поездок. На втором месте — дежурства и дополнительные задачи на основном месте работы (22%), столько же респондентов рассматривают варианты в логистике и на складах. Оказание бытовых услуг привлекло внимание 15% опрошенных.

Средний ожидаемый заработок от подработки в новогодние праздники составил 29 201 рубль.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается источников информации о подработках, большинство респондентов (51%) находят возможности через сайты объявлений и маркетплейсы. 44% узнают о вакансиях от окружения — друзей, коллег и родственников. Треть опрошенных (30%) обращают внимание на рекламу в социальных сетях. Также в числе каналов — поисковые системы (24%), видеоплатформы (14%), телевидение (13%) и сервисы коротких роликов (3%).

Рената Валеева