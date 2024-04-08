Участок трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов готов наполовину

В Татарстане продолжается строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 «Волга». Эта дорога в будущем станет частью скоростного участка Казань — Екатеринбург — Тюмень магистрали М-12 «Восток». Техническая готовность обхода составляет 50%, о чем сообщил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Строительство обхода началось в 2022 году. Дорожники уже уложили более 42 км верхнего слоя основания и 38 км нижнего слоя покрытия. После наступления благоприятных погодных условий они приступят к устройству дорожной одежды. В общей сложности предстоит уложить 1 млн 262 тыс. т асфальтобетона.

Благодаря обходу удастся перенаправить из городов транзит, который сейчас идет по трассе М-7, и более чем на час сократить время в пути от Нижнекамска до Казани.

Искусственные сооружения на обходе строятся с опережением графика. На участке возведут 10 мостов, 11 путепроводов и пять развязок. Самым крупным искусственным сооружением в составе обхода является мост через реку Каму длиной 1,3 км. Его техническая готовность составляет 60%.

Скоростной участок Казань — Екатеринбург — Тюмень трассы М-12 строится по поручению президента России. По территории Татарстана будет пролегать около 300 км автодороги. Участок трассы М-7 от Казани до села Костенеево — это четырехполосная дорога I категории, которая не требует модернизации. Здесь строят 22 надземных пешеходных перехода. Перед Нижнекамском скоростной маршрут пройдет по новому направлению — обходу Нижнекамска и Набережных Челнов. Это будет четырехполосная автодорога категории IБ протяженностью 81 км. За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном скоростной маршрут продолжится по трассе М-7.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что участок трассы М-12 в Свердловской области протяженностью 43 км готов наполовину. Это третий этап дороги Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав продолжения скоростной трассы М-12 до Екатеринбурга.

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Разиль Самигуллин