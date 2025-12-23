Госдума приняла закон о жестких штрафах за навязывание услуг

Документ одобрен во втором и третьем чтении

Фото: Михаил Захаров

Госдума приняла в окончательном чтении закон о существенном повышении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг. Документ был одобрен во втором и третьем чтениях на заседании во вторник, передает РИА «Новости».

Согласно принятым изменениям, которые планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, размеры штрафов возрастут многократно:

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — с нынешних 2—4 тыс. до 50—150 тыс. рублей;

для юридических лиц — с 20—40 тыс. до 200—500 тыс. рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ранее парламентарии уже приняли поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей», устанавливающие прямой запрет на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ и услуг.

— Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов, — подчеркнул он.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин обратил внимание на масштабность проблемы:

— Практически каждый из нас сталкивался с навязыванием дополнительных услуг — в любой сфере — от банковской и страховой до здравоохранения. И в большинстве случаев человеку эти услуги совершенно не нужны, но обходятся они во вполне ощутимую сумму.

Рената Валеева