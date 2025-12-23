Более 167 тыс. ветеранов вернулись из зоны СВО — данные управления президента

В июне текущего года Новиков приводил цифру в 137 тыс. вернувшихся бойцов

Фото: Артем Дергунов

Из зоны проведения СВО вернулись уже около 167 тыс. ветеранов. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания центрального штаба «Народного фронта». В июне текущего года Новиков приводил цифру в 137 тыс. вернувшихся бойцов, отмечая, что большинство из них — молодые люди, которым требуется помощь в переобучении и трудоустройстве.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря подчеркнул, что Минобороны приняло комплекс мер для улучшения ситуации. В частности, создан Главный координационный центр, развернуты специализированные отделы в войсковых группировках и на местах, а также сформирован отдельный реестр по поиску пропавших. По словам главы государства, благодаря этим шагам количество разыскиваемых лиц сократилось на 50% с начала года. Путин заверил, что работа будет продолжена до минимизации потерь.

Параллельно с этим продолжается активная работа по комплектованию Вооруженных сил РФ. Как отметил президент, в стране наблюдается высокий уровень заинтересованности в заключении контрактов на военную службу. Особое внимание уделяется формированию беспилотных войск: Минобороны проводит специальный конкурс для желающих служить в этом направлении.



Рената Валеева