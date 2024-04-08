Известный комик Денис Дорохов примет участие в 10-м юбилейном Казанском марафоне

Известный российский комик Денис Дорохов примет участие в Казанском марафоне. Об этом стало известно 6 апреля в эфире шоу «Кстати» на платформе VK-видео. О подготовке к марафону ведущим шоу рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Казанский марафон — это крупнейший региональный марафон, который пройдет в столице Татарстана 11—12 мая. В этом году в его рамках состоится чемпионат России по марафону. Планируется, что в забеге примут участие около 30 тысяч спортсменов и 15 тысяч болельщиков.

«Это крупнейший региональный марафон. Вся беговая элита будет у нас. Но главное — это участие: дистанция проходит через достопримечательности Казани, на ее протяжении вас поддерживают болельщики», — рассказал Владимир Леонов.

Денис Дорохов пробежит на марафоне дистанцию 10 километров. До старта он проведет несколько беговых тренировок, чтобы лучше подготовиться.

Также 10 мая состоится массовый детский забег — TIMERKIDS, в котором ожидается участие 5 тысяч юных спортсменов. Кроме того, пройдут единственные в стране соревнования для малышей, которые пока только ползают, — TIMERBABY. Регистрация на марафон доступна на официальном сайте события. Победителей ждут ценные призы, а завершит марафон грандиозный концерт с участием российских музыкальных звезд.

Напомним, казанский марафон стал участником Лиги марафонов БРИКС, которая объединит его с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Проект запустят уже в этом беговом сезоне. Лига марафонов БРИКС станет международной и будет аналогом World Marathon Majors.

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Разиль Самигуллин