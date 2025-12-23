В соседнем с Татарстаном регионе просят отменить занятия в школах из-за морозов

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области выпустило рекомендацию для младшеклассников на 24 декабря

Фото: Динар Фатыхов

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области выпустило рекомендацию об отмене учебных занятий для учащихся 1—4-х классов 24 декабря. Причиной стали прогнозируемые сильные морозы: по данным Ульяновского гидрометцентра, в ночные и утренние часы среды температура воздуха в регионе может опуститься до –28°C.

Ведомство направило в общеобразовательные организации официальное предписание об отмене занятий для указанных классов. Чтобы родители и ученики своевременно получили информацию, школы обязаны разместить соответствующие уведомления на своих официальных сайтах, в электронных дневниках и родительских чатах не позднее 19:00 23 декабря.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В соседних регионах также принимают меры для минимизации рисков в период аномальных холодов. Например, 17 декабря штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области ввел запрет на проведение плановых работ на электросетях и земляных работ (раскопки, проколы) при температуре ниже –15 градусов. Как пояснил заместитель губернатора Павел Перевалов, это необходимо для снижения вероятности повреждения коммуникаций в мороз. Разрешение в таких условиях выдается только на работы внутри объектов, в колодцах и на крановых узлах тепловых и водопроводных сетей.

В Татарстане 24 декабря ночные температуры составят до -30, при прояснениях — до -33. Днем ожидается от -18 до -23, на востоке республики — до -27. В течение суток местами пройдет небольшой снег.

Рената Валеева