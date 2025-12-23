Татарстан собирается открыть торговое представительство в Омане
По его словам, Татарстан интенсивно развивает отношения со странами исламского мира
Татарстан собирается открыть торговое представительство в Омане, объявил глава республики Рустам Минниханов.
— Оман для нас тоже интересен, мы планируем открыть там наше торговое представительство, — сообщил Минниханов.
По его словам, Татарстан интенсивно развивает отношения со странами исламского мира, такими как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн.
Минниханов отметил, что заинтересованность в укреплении сотрудничества присутствует как со стороны Татарстана, так и со стороны самих исламских стран. Регион нацелен на экспорт нефтехимической и машиностроительной продукции, а также на расширение сотрудничества в сфере туризма, спорта и культуры, создание совместных проектов.
— По Оману активизируемся в ближайшее время, — отметил Минниханов.
