В Нижнекамске сотрудница банка похитила более 35 миллионов рублей

В Нижнекамске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы филиала одного из банков. Старший специалист местного отделения, будучи материально ответственной за вверенное ей имущество, похитила средства вкладчиков в сентябре 2021 года, июне 2022 года и сентябре 2022 года. Об этом сообщает «Челны-Биз».

По данным следствия, ущерб по первому эпизоду составил около миллиона рублей, по второму — более трех миллионов рублей. В сентябре 2022 года обвиняемая похитила из хранилища более 35 млн рублей.

Суд признал сотрудницу банка виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу компании с подсудимой взыскали более 35 млн рублей в счет возмещения ущерба.

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Олег Исаков