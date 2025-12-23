Использование нацистской атрибутики для критики фашизма не будет преступлением в России

В июле 2022 года в УК РФ была введена новая статья — 282.4, предусматривающая ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики

Верховный суд России дал разъяснение, которое позволяет использовать нацистскую атрибутику или символику без привлечения к ответственности, если такое использование направлено на критику фашизма и не преследует целей пропаганды. Данное уточнение содержится в подготовленных поправках к постановлению пленума ВС РФ от 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

В июле 2022 года в Уголовный кодекс РФ была введена новая статья — 282.4, предусматривающая ответственность за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно новому разъяснению, судам при квалификации деяния по статье 282.4 УК РФ «не признаются случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, …при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Напомним, в сентябре суд в Москве оштрафовал женщину на 1,5 тысячи рублей за репост в соцсети «ВКонтакте» мультфильма, в котором диснеевский персонаж Дональд Дак высмеивает Адольфа Гитлера. Согласно материалам дела, москвичка «допустила публичное демонстрирование в сети... материалов... в которых содержится нацистская символика».

Рената Валеева