Использование нацистской атрибутики для критики фашизма не будет преступлением в России
В июле 2022 года в УК РФ была введена новая статья — 282.4, предусматривающая ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики
Верховный суд России дал разъяснение, которое позволяет использовать нацистскую атрибутику или символику без привлечения к ответственности, если такое использование направлено на критику фашизма и не преследует целей пропаганды. Данное уточнение содержится в подготовленных поправках к постановлению пленума ВС РФ от 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
В июле 2022 года в Уголовный кодекс РФ была введена новая статья — 282.4, предусматривающая ответственность за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами.
Согласно новому разъяснению, судам при квалификации деяния по статье 282.4 УК РФ «не признаются случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, …при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
Напомним, в сентябре суд в Москве оштрафовал женщину на 1,5 тысячи рублей за репост в соцсети «ВКонтакте» мультфильма, в котором диснеевский персонаж Дональд Дак высмеивает Адольфа Гитлера. Согласно материалам дела, москвичка «допустила публичное демонстрирование в сети... материалов... в которых содержится нацистская символика».
