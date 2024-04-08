С 22 апреля в Татарстане будет действовать ocoбый пpoтивoпoжapный peжим

Фото: Максим Платонов

С 22 апреля по 12 мая 2024 года на территории Татарстана будет действовать особый противопожарный режим. Об этом «Реальное время» узнало из постановления Кабинета министров Татарстана №233, утвержденного 5 апреля 2024 г.

Запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, применение пиротехнических изделий 1 — 3 классов опасности в населенных пунктах. Зa нecoблюдeниe пpaвил гpoзят штpaфы.

В связи с повышением уровня пожарной опасности в весенне-летний период пройдут различные мероприятия:

очистка территорий от сухой травы и мусора;

проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения;

ограничение проведения пожароопасных работ.

Кроме того, проведут комплекс превентивных пожарно-профилактических мероприятий, а также проинформируют население о мерах пожарной безопасности в пожароопасный сезон.

Особое внимание уделят работе с муниципальными образованиями, садоводческими и огородническими товариществами и организациями отдыха детей. Им предстоит создать временные противопожарные посты, разработать графики работы патрульно-контрольных групп и провести разъяснительную работу с населением.

Также будут приняты меры по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров. Для этого проведут ряд мероприятий: от создания минерализованных полос до проверки готовности сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева