Российский рынок акций начал неделю с роста

В начале торгов в понедельник, 12 декабря, российский рынок акций возобновил рост. Индексы РТС и Мосбиржи прибавили по 0,2% на старте торгов. К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3403,72 пункта, а индекс РТС — 1158,19 пункта.

Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,9%. Несмотря на то, что цена нефти Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, а внешние рынки подают смешанные сигналы, рынок акций РФ продолжает укрепляться.

Лидируют золотодобывающие компании. Доллар стоит 92,58 рубля — на 0,08 рубля больше, чем на закрытии торгов в пятницу. Ранее к концу недели российский фондовый рынок также начал торги с роста. Этому способствовали улучшение внешней фондовой конъюнктуры, высокие цены на нефть, а также ожидания начала дивидендного сезона в России.

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Разиль Самигуллин