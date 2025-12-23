В Казани с 2026 года добавят пару поездов до аэропорта

Поезд №6720 будет отправляться со станции Казань в 18:39 мск, обратный рейс №6727 отходит со станции Аэропорт в 19:19 мск

Фото: Артем Дергунов

С 1 января на маршруте Казань — Аэропорт — Казань появится дополнительная пара поездов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Татарстана.

Согласно обновленному расписанию, поезд № 6720 (Казань — Аэропорт) будет отправляться со станции Казань в 18:39 и прибывать в аэропорт в 19:08. Обратный рейс — поезд № 6727 (Аэропорт — Казань) — отправится со станции Аэропорт в 19:19 и прибудет в Казань в 19:48.

В связи с введением дополнительных поездов изменится расписание пригородного поезда № 6366 (Албаба — Казань) на участке от станции Юдино до Казани. Теперь он будет прибывать в Казань в 18:37 — на две минуты раньше прежнего времени.



Рената Валеева