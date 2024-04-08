Общественный транспорт начнет работу в 5 утра во время Ураза-байрам

Фото: Максим Платонов

В последний день священного месяца Рамадан, 10 апреля, в столице республики пройдет множество мероприятий. Начнутся они с чтения аятов в мечетях города в 6.30 утра.

Для доставки жителей Казани в места празднования городской транспорт начнет работу в 5 утра.

«Всеми оперативными службами города будут созданы необходимые условия для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей», — сообщил и.о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильгиз Сарманов.

Напомним, что, согласно указу раиса Республики Татарстан, 10 апреля станет выходным днем. Кроме того, в преддверии праздника, 9 апреля, рабочий день будет сокращен на один час.

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Рената Валеева