В Советском районе Казани отключат воду из-за ремонта водопровода

Жители Советского района Казани столкнутся с временными неудобствами — с 09.00 18 апреля до 09.00 19 апреля будет отключено водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода 1967 года постройки протяженностью 440 метров по улице Курчатова к централизованным сетям водоснабжения города.

Отключение затронет следующие адреса:

Даурская 2-я, 2, 2А, 4 корп.1,2,3; 15, 19, Даурская, 20, 20А, 22, 22А;

Карбышева, 46; Комарова, 2/3, 4, 14, 16, 18;

Курчатова, 2, 3/2, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 10, 10А, 11, 13, 14, 14А, 16, 18;

Лат. Стрелков, 4, 4А, 4А корп.1; 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 19, 21, 23, 35.

Специалисты предприятия приносят извинения за причиненные неудобства и обещают сделать все возможное, чтобы завершить работы раньше указанного срока. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Их можно оставить по телефону: +7(843)231-62-60.