«Это же не Finiko, должны подстраховать»: рынок жилья ждет роста страховки по эскроу

Страховое возмещение должно покрыть цену квартиры, а предложенных 30 млн может не хватить, считают эксперты

В России могут поднять размер страхового возмещения вкладчикам и покупателям жилья. Соответствующий законопроект разработали в Минфине и вынесли на общественное обсуждение. В частности, предлагается поднять сумму страховки по долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 млн до 2 млн, а по счетам эскроу с 10 млн до 30 млн рублей. Опрошенные «Реальным временем» эксперты считают это решение давно назревшей инициативой, но недостаточной мерой. По мнению участников рынка жилья, страховка должна полностью покрывать стоимость квартиры.

«Повысит привлекательность долгосрочных вкладов для населения»

Для российских вкладчиков и покупателей жилья предлагают увеличить лимит страхового возмещения по отдельным видам депозитов и счетам эскроу. Минфин подготовил поправки в закон «О страховании вкладов в банках» и вынес их на общественное обсуждение.

Так, размер страховки предлагается повысить с 1,4 млн до 2 млн рублей по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, в рублях сроком от 1 до 3 лет и по долгосрочным рублевым вкладам физлиц сроком более 3 лет. При этом ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по ним будут снижены более чем в 2 раза и настолько же вырастут по валютным счетам и вкладам. Таким образом, банки будут меньше привлекать вклады в иностранной валюте, и это предотвратит валютизацию вкладов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Аналогично будут регулировать депозиты сроком более 3 лет, если при досрочном возврате денег проценты выплатят за период с даты внесения вклада до даты досрочного возврата по ставке не выше чем до востребования.

— Это необходимо, чтобы исключить ситуации, когда банки под видом долгосрочных вкладов будут предлагать вклады с возможностью их досрочного возврата с сохранением начисленных процентов, пользуясь при этом пониженными ставками страховых отчислений в ФОСВ, — указали авторы документа. — Реализация предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать привлечению в банковский сектор долгосрочных ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных трансформационных проектов, и повысит привлекательность долгосрочных вкладов для населения, что позволит стимулировать их привлечение.

«Лимит в 10 млн рублей зачастую уже не покрывает стоимость квартиры»

Поднять страховое возмещение с 10 млн до 30 млн рублей законопроектом планируется и по счетам эскроу в рамках сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и строительного подряда. Решение объяснили тем, что стоимость жилья за последнее время существенно выросла, примерно на 90% с начала 2020 года на первичном рынке.

«Действующий страховой лимит в 10 млн рублей зачастую уже не покрывает стоимость приобретаемой квартиры», — пояснили в Минфине. Ставки страховых отчислений по таким счетам также будут снижены.

— Повышение страхового лимита с 10 до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах. Решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки, — прокомментировал директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.

Предлагаемые изменения не окажут существенного влияния на ФОСВ, поскольку ставки страховых отчислений банков настраиваются так, чтобы сохранить его текущую наполняемость, подчеркнули разработчики документа. В среднесрочной перспективе Банк России не ожидает существенного роста объема страховой ответственности фонда с учетом заложенных в расчет предпосылок.

В основном увеличение произойдет за счет роста страхового покрытия по счетам эскроу в результате повышения лимита страхового возмещения (+0,7 трлн рублей), а по долгосрочным вкладам и сберегательным сертификатам эффект будет менее значительным (+0,2 трлн рублей). Перераспределение средств на долгосрочные вклады будет происходить в том числе по вкладам, уже полностью покрытым текущей страховой суммой, говорится в пояснительной записке.

«Страховое возмещение по идее должно покрывать всю стоимость квартиры»

В министерстве убеждены, что ФОСВ останется устойчивым даже в случае негативного сценария банкротства двух банков из топ-30, и АСВ не потребуется краткосрочное привлечение средств в рамках открытой в 2015 году кредитной линии, неизрасходованный остаток по которой составляет 188 млрд рублей. В перспективе по мере роста популярности долгосрочных вкладов и сберегательных сертификатов в гражданском обороте ставки страховых отчислений могут быть донастроены, чтобы сохранить наполняемость фонда на достаточном уровне.

В России эскроу-счета начали применять с 2019 года, кардинально изменив схему финансирования жилищного строительства в стране. В рамках 214-ФЗ застройщики утратили возможность привлекать деньги дольщиков напрямую — покупатели жилья хранят их на эскроу, а стройка идет на заемные средства банков. Распечатать счета и получить деньги дольщиков девелоперы могут только после того, как сдадут дом в эксплуатацию. Тем самым в стране надеялись снизить риски появления новых обманутых дольщиков.

Инициативу Минфина об увеличении страховки по долгосрочным рублевым вкладам и счетам эскроу опрошенные эксперты встретили положительно, но отмечают, что размер ее все равно будет недостаточно высоким.

— Никого из 99% дольщиков не останавливало страховое возмещение в 10 млн рублей. Более того, многие даже не знают, что это такое. Меня пугает другое, настораживает такой момент: раз сейчас заговорили об этом, нет ли каких-то предпосылок? Страховое возмещение необходимо, когда проблемы не только у застройщика, но и у банка, то есть мы говорим: если у банка проблема, страховка будет не 10 млн, а 30 млн. Нужно ли это сделать? Да, это нужно сделать, потому что по большому счету в Казани это страховое возмещение покрывает только однокомнатные квартиры, а есть те, кто покупает квартиры и за 40-60 млн, — отметила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Сами дольщики, по ее мнению, не заметят увеличения страховки, но поднять ее размер было необходимо, причем с самого начала действия закона: «Потому что страховое возмещение по идее должно покрывать всю стоимость квартиры. Раз законодатель и 214-ФЗ говорит «Все деньги на эскроу», значит, дольщик в данном случае риски на себя уже не берет. Его же обязали, следовательно, покрытие должно быть не 30 млн, а полностью погашать стоимость квартиры. Дольщика заставили разместить деньги на эскроу — это не Finiko, куда он сам пошел по своему выбору, а вынужденная мера. И раз его отправили сюда, его должны подстраховать».

Для увеличения объема «длинных» денег в экономике

Размер страховки по долгосрочным рублевым вкладам вырос незначительно, считают эксперты. Хотя для многих вкладчиков в Татарстане — это больной вопрос. У многих на памяти банковский кризис, разгоревшийся в 2017 году. Ему предшествовало введение Центробанком временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов в одном из крупнейших банков республики «Татфондбанке» в декабре 2016 года. В апреле 2017-го ТФБ признали банкротом, открыв процедуру конкурсного производства.

Вскоре лицензий лишились и другие банки республики: «ИнтехБанк», «Анкор банк», «Спрут Банк», «Татагропромбанк». Под угрозой оказалась проводимая «Татфондом» санация «Тимер Банка» и банка «Советский». Татарстан захлестнула волна митингов пострадавших вкладчиков, число погорельцев исчислялось тысячами. По некоторым оценкам, банковский кризис в РТ затронул каждую пятую семью в Казани и каждую седьмую в Набережных Челнах. Вкладчики получали страховки в пределах установленного лимита 1,4 млн рублей, хотя у многих депозиты в несколько раз превышали эту сумму.



Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отметил, что повышение лимита страховки по длинным рублевым вкладам идет в русле мер властей, направленных на повышение привлекательности долгосрочных сбережений и в целом на увеличение объема «длинных» денег в экономике.

— Хотя, если я не ошибаюсь, ранее обсуждалось повышение страховки по таким вкладам в два раза по сравнению с более краткосрочными вкладами, то есть до 2,8 млн рублей, и такая «половинчатая» мера выглядит несколько странно, на мой взгляд. Кроме того, ранее власти также рассматривали возможность снижения более чем в два раза ставки отчислений в фонд страхования вкладов по долгосрочным вкладам, — отметил он.

В совокупности, по его словам, это должно сделать долгосрочные вклады несколько более привлекательными для населения, а банки также по идее смогут предлагать более интересные условия по таким продуктам. «Но эффект все же, я считаю, вряд ли будет очень существенным, с учетом нынешней сложной экономической ситуации и возможности новых экономических, геополитических и других шоков. В таких условиях люди, думаю, продолжат предпочитать иметь большую гибкость в распоряжении своими средствами, и принятые меры, скорее всего, не смогут значительно повысить популярность долгосрочных вкладов», — сомневается эксперт.

Что же касается повышения размера страховки по эскроу-счетам, это выглядит логичным на фоне заметного роста цен на жилую недвижимость в последние годы, так как прежний лимит в 10 млн рублей во многих случаях уже является недостаточным, заключил спикер.

— По долгосрочным депозитам, мне кажется, это совсем незначительное повышение: с 1,4 млн до 2 млн рублей. Да, его необходимо сделать, как и в случае с эскроу. Но там изначально неправильно с 10 млн рублей они пошли, а в случае с вкладами — это вообще запоздалая мера. Видимо, они берут за основу средний размер вклада. Сейчас многие из вкладов уходят. Возможно, проанализировали как раз тех, кто уходит и в связи с чем уходит. Потому что те, кто перебежал в недвижимость сейчас, в декабре, ушли не из-за того, что очень хотят купить жилье, а потому что боятся, что будет с деньгами. Возможно, это сделано для удержания вкладчиков, но это недостаточная мера, — считает Гизатова.