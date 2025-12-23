В Казани заседание по Finiko задержали на 2 часа из-за дефицита конвоиров

Со слов участников процесса ранее по тем же причинам срывались допросы иногородних потерпевших по видеосвязи

Фото: Ирина Плотникова

В 12 часов вместо 10 началось сегодня заседание по резонансному делу Finiko в Вахитовском райсуде Казани. Причиной стала критическая ситуация в конвойной службе МВД Татарстана — арестованных привозят из СИЗО, пусть и с опозданием, но конвоиров не хватает для того, чтобы развести их по судебным залам и обеспечить дежурство двух человек в каждом процессе, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Ранее по делу Finiko было сорваны несколько допросов по видеоконференцсвязи с иногородними потерпевшими. Люди в назначенный час приходили в суд своего региона, но процесс в Казани откладывался на час-полтора, и когда подсудимых, наконец, доставляли в зал, допрашивать было уже некого.

На прошлой неделе из-за дефицита конвоиров более чем на час задержали оглашение приговора по делу бывшей партледи Рушании Бильгильдеевой, сегодня — не смогли вовремя рассмотреть ходатайство СК о продлении ареста для ВИП-дорожника Айрата Миннуллина из «Волгадорстроя».

Последнему добавили четвертый эпизод на 1,7 млрд рублей с потерпевшим «Тацсоцбанком».