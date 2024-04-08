Татарстан вошел в топ-10 регионов России по объему выдачи ипотечных кредитов

Фото: Максим Платонов

Татарстан попал в десятку регионов по объему выданных ипотек, рассказали «Реальному времени» в банке «Дом.рф». Количество выданных ипотечных кредитов в России за первый квартал 2024 года составило более 17 тысяч. При этом их сумма превысила 100 млрд рублей. Это больше, чем за тот же период прошлого года, в 2,2 раза, отметили аналитики банка.

В топ-5 по объему сделок вошли Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область. Также в десятку лидеров вошел Татарстан.

Москва — 39 млрд рублей; Санкт-Петербург — 9,2 млрд рублей; Подмосковье — 7 млрд рублей; Краснодарский край — 6 млрд рублей; Тюменская область — 4 млрд рублей; Татарстан — 3,3 млрд рублей; Свердловская область — 3,2 млрд рублей; Новосибирская область — 3 млрд рублей; Нижегородская область — 2,4 млрд рублей; Самарская область — 2,2 млрд рублей.

— Спрос на ипотеку остается высоким, и мы наблюдаем рост интереса к нашим продуктам, — отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.

При этом напомним, что за 2023 год в России было построено более 110 млн кв. метров жилья, что стало рекордным показателем за всю историю страны.

— Рост объемов строительства составил около 8% за год и более чем на четверть за 4 года. Свыше 4,5 млн семей улучшили свои жилищные условия. Основной инструмент, который они использовали, — это ипотечные кредиты, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

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