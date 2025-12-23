Нижнекамский автовокзал получит 87 млн рублей на капремонт по решению руководства Татарстана
Ранее существовали планы по перепрофилированию помещений автовокзала под молодежный центр
Руководство Татарстана выделило 87 млн рублей на капитальный ремонт автовокзала в Нижнекамском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.
— Это важный и своевременный шаг в направлении масштабной работы по реформированию общественного транспорта, обновлению подвижного состава и повышению комфорта для пассажиров, — отметил Беляев.
Он добавил, что в ближайшее время начнется проектирование, после чего стартуют непосредственно ремонтные работы. Глава Нижнекамского района выразил благодарность руководству Татарстана и лично раису Рустаму Минниханову за внимание и поддержку в развитии Нижнекамска.
Ранее существовали планы по перепрофилированию помещений автовокзала под молодежный центр. Однако после серии рабочих встреч, обсуждений с общественностью и анализа обратной связи от горожан власти приняли решение сохранить за зданием его основную функцию — обслуживание пассажиров. В результате молодежный центр будет размещен в пустующем здании, расположенном неподалеку от спортивного комплекса «Сибур Арена».
