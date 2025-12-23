Нижнекамский автовокзал получит 87 млн рублей на капремонт по решению руководства Татарстана

Ранее существовали планы по перепрофилированию помещений автовокзала под молодежный центр

Фото: Реальное время

Руководство Татарстана выделило 87 млн рублей на капитальный ремонт автовокзала в Нижнекамском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

— Это важный и своевременный шаг в направлении масштабной работы по реформированию общественного транспорта, обновлению подвижного состава и повышению комфорта для пассажиров, — отметил Беляев.

Он добавил, что в ближайшее время начнется проектирование, после чего стартуют непосредственно ремонтные работы. Глава Нижнекамского района выразил благодарность руководству Татарстана и лично раису Рустаму Минниханову за внимание и поддержку в развитии Нижнекамска.



Ранее существовали планы по перепрофилированию помещений автовокзала под молодежный центр. Однако после серии рабочих встреч, обсуждений с общественностью и анализа обратной связи от горожан власти приняли решение сохранить за зданием его основную функцию — обслуживание пассажиров. В результате молодежный центр будет размещен в пустующем здании, расположенном неподалеку от спортивного комплекса «Сибур Арена».

Рената Валеева