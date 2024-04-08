В Самаре отменили приговор о воровском статусе Рашида Хачатряна, осужденного в Татарстане

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Сенсационное решение вынес сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. По итогам рассмотрения жалоб и представления на приговор Верховного суда Татарстана по делу «законника» из Оренбурга Рашида Хачатряна и чистопольской группировки судьи посчитали нужным отменить итоговое решение о признании Хачатряна, он же Джамбульский, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и вернуть материалы в этой части в прокуратуру РТ. Об этом «Реальному времени» сообщила адвокат осужденного Ксения Соколова.



В результате такого решения коллегия Шестого КСОЮ снизила наказание Хачатряна по другим эпизодам с 18 до 16 лет колонии особого режима. Приговор в отношении остальных фигурантов дела по серии вымогательств, афер и покушению на мошенничество остался прежним.

Апелляционное представление прокуратуры Татарстана оставлено без рассмотрения. Сотрудники надзорного ведомства и часть потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела, не соглашаясь с выводом Верховного суда РТ, который 18 апреля 2023 года счел недоказанным организованное преступное сообщество «чистопольских» и оренбургского авторитета, и исключил из обвинение организацию ОПС и участие в нем.