Бригады скорой помощи Казани выезжали в общественные места более 1,2 тыс. раз за неделю

С 1 по 7 апреля служба скорой помощи Казани отработала 7102 вызова. Из них 1245 раз медики выезжали в общественные места.

Наибольшее количество вызовов — 6403 — были обращениями за помощью из-за заболеваний. В связи с острым инфарктом миокарда медики выезжали 43 раза, еще 103 раза — по поводу острого нарушения мозгового кровообращения.

На несчастные случаи бригады скорой помощи вызывали 635 раз. С мест ДТП поступило 34 звонка, в авариях получили травмы 37 человек, 26 из них доставили в медучреждения. На пожары бригады выезжали 18 раз, есть четыре пострадавших. Один человек погиб.

По сравнению с предыдущей неделей число выполненных вызовов увеличилось на 223 за счет заболеваний, несчастных случаев и родов, сообщили в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани. Напомним, в Казани служба скорой помощи выполнила 6 879 выездов за минувшую неделю, с 25 по 31 марта. Из них 1 089 выездов были в общественные места.

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Разиль Самигуллин