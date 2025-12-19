Эдуард Николаев: «Главное — что бы ни творилось на трассе, всегда быть человеком»

Руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» — о главных достижениях в этом сезоне и планах на следующий

Фото: Динар Фатыхов

Уходящий 2025 год выдался продуктивным, а следующий будет еще интереснее, говорит руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер», ЗМС России, пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев. По его словам, татарстанские гонщики взяли курс на Китай, где проводятся непростые многодневные ралли. О том, как на соревнованиях доказывают, что КАМАЗ — самый быстрый и надежный грузовик, Эдуард Николаев рассказал на онлайн-конференции «Реального времени».

— Добрый день, Эдуард Валентинович! Мы встречаемся в канун новогодних праздников. Какие награды пополнили копилку «КАМАЗ-мастера»? Как вы сами оцениваете уходящий год?

— В этом году у нас был очень насыщенный спортивный календарь. Мы продуктивно поработали и в техническом направлении, испытали много новинок, увидели положительный результат. Основное, к чему было больше приковано внимание в этом сезоне, — это молодые экипажи. С первых же этапов в лидеры вырвался пилот Богдан Каримов. В этом году мы приняли решение на последний этап чемпионата России не выезжать, так как уже набрали достаточное количество очков, и больше занимались подготовкой, развитием молодых пилотов.

Касательно наград, все соревнования в этом году — за командой «КАМАЗ-мастер». Конечно же, большое спасибо всему коллективу! Задачи, которые ставило перед нами руководство страны, республики, завода, мы выполнили, доказав всем, что и сегодня КАМАЗ является самым быстрым, надежным грузовиком и в России, и в мире.



— Я подписчик вашего телеграм-канала. Могу сказать одно: в рабочее время лучше не смотреть, можно забыть обо всем на свете. В частности, один из недавних постов — о том, что общего между болидами «КАМАЗ-мастер» и фигуристами. Если честно, потрясающая картинка!

— Спасибо большое за оценку. Это действительно немалый труд — показывать нашу дисциплину партнерам, болельщикам, телезрителям. Этот эпизод был снят прошлой зимой. Надеемся, что в этом году будет еще интереснее. Ждем морозов, чтобы озеро, где команда «КАМАЗ-мастер» тренируется, промерзло как следует. Техника тяжелая, нам и лед нужен прочный и толстый.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году были такие показательные заезды. Это очень красивая, филигранная езда, которая напоминает фигурное катание. Нужно чувствовать колесо, чтобы грузовик не срывало. Может быть, у нас даже получится какую-нибудь коллаборацию сделать с фигуристами, кто знает.



— До конца года осталось совсем немного, но вся ли повестка 2025-го исчерпана?

— Если мы говорим о соревнованиях, то сезон, к сожалению, подошел к концу. Мы ждем официальных итогов. Но тем не менее команда свой сезон еще не завершила. Мы ведем работы, совершенствуем нашу технику. Рады, что в этом году зима настала чуть позже, чем обычно. Благодаря этому мы продолжили испытания автомобилей после основных соревнований, что нам даст возможность начать следующий сезон с новинок. Подробно говорить пока не можем, все под секретом, но мы нашли хорошие решения. Надеемся, что на следующий год машины будут еще надежнее и быстрее. Продолжаем тренироваться, у команды был выезд в Китай, в пустыню Гоби.



— Команде «КАМАЗ-мастер», безусловно, есть чем гордиться: видим победы, развитие команды. В чем секрет успеха?

— Еще когда создавалась наша команда, были заложены верные правила, которые действуют уже 37 лет. Касательно работы, все прописано от начала до конца и четко исполняется. Очень много внимания уделяем нашей технике, для нас мелочей нет.

У нас есть колоссальный опыт именно в ралли-рейдах. В спринте ты должен выложиться за секунды, а здесь [спортсменам предстоит проехать] тысячи километров. Нужно распределить силы и техники, и людей. Мы знаем, что для этого нужно, как правильно подготовиться. Наша команда — 19-кратный победитель ралли «Дакар». С 2022 года по объективным причинам мы не участвуем в этом соревновании, но не отстаем, готовимся. Если нам завтра скажут: «Ребята, дорога открыта!», мы ворвемся и покажем хороший результат.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Победы всегда на виду. А что еще требует пристального внимания? Что тревожит?

— Наверное, всех тревожит сегодняшняя ситуация. Хотелось бы больше участвовать в соревнованиях международного формата. [Раньше] была возможность выступать на них, команда воспитывалась такими гонками. Сегодня нам этого очень сильно не хватает, мы скучаем. Здорово, что у вас есть чемпионат России, что руководство страны, Федерация автомобильного спорта поддерживают эту дисциплину. Но он больше заточен под спринт, это короткие гонки на два-три дня. Хочется участвовать и в длительных, двухнедельных ралли-рейдах, где выявляется марафонский характер: «Шелковый путь», «Дакар».

Есть новые перспективы касательно Китая. Там проводят многодневные гонки очень хорошего масштаба. Мы, наверное, получим удовольствие от километров сложных трасс. Хочется больше ездить, больше выступать, как и всем спортсменам.



— А кто сейчас ваши основные друзья-соперники?

— Друзьями мы стараемся оставаться со всеми. Это, наверное, главное: что бы ни творилось на трассе, всегда быть человеком. Мы дружим с разными командами, но на трассе мы все соперники, как и во всех других дисциплинах.

Соперничество есть даже в нашей команде. На сегодня у нас сформирован немаленький состав, порядка шести полноценных экипажей: и пилоты, и штурманы, и механики. Я бы позавидовал нашей молодежи, у которой даже на внутренних соревнованиях в числе соперников есть победители знаменитых ралли. Ведь ты, как спортсмен, всегда смотришь на того, кто впереди. Олимпийские игры в дисциплине ралли-рейда — это «Дакар», «Шелковый путь». Начинающие спортсмены смотрят на тех, кто там побеждал, хотят с ними сразиться. И молодежь действительно составляет нам конкуренцию, больше поддается рискам, причем разумным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Возвращаясь к моему предыдущему вопросу — наверное, никого не оставил равнодушным момент, когда экипаж Богдана Каримова, по факту идя в лидерах, остановился для того, чтобы помочь автомобилю соперников. Для «КАМАЗ-мастера» это далеко не первый подобный случай. Насколько часто в автоспорте такое происходит?



— Это правильный поступок. Если во время гонки у соперника какая-то некритичная заминка, то лидер может и проехать мимо, но зная, что сзади идут его сокомандники, которые помогут. Экипаж Богдана Каримова видел, что грузовик команды «Урал» упал на бок и ребята даже не могли вылезти, открыть дверь. То, что он остановился, дорогого стоит. Мы друг другу помогаем. До этого была гонка у них, на Урале, где два наших грузовика застряли в болотистой местности. Экипаж Юрия Наймана тогда потерял время, подъехал. Если бы ребята не вытащили нас, наверное, не было бы результата. Часто сталкиваемся с такими моментами. Это «бумеранг»: сегодня ты проехал мимо — завтра проедут мимо тебя.



— В те часы, когда экипаж останавливается на отдых, начинается работа, завораживающая не меньше гоночных этапов. Кто те ребята, которые обычно остаются за кадром, но от которых тоже очень многое зависит?

— Механики на протяжении всего года занимаются подготовкой и обслуживанием нашей техники и в команде, и на соревнованиях, на выездах. Независимо от того, насколько машина сломана, их задача — за короткое время восстановить автомобиль, чтобы экипаж на следующий день смог продолжить гонку. Наши ребята, которые занимаются именно фото— и видеоконтентом, стараются не проходить мимо и показывать их труд, особенно то, как идет работа в цеху, потому что многие хотят увидеть закулисье.

У нас за каждым экипажем закреплены либо два, либо три так называемых ночных механика. Почему ночных? Они могут работать и ночью, если это нужно. Дни отдыха на соревнованиях так только называются. В это время перебирается вся машина, на вторую часть гонки она должна быть свежей, надежной, подготовленной. Ребята работают на максимум, все свои силы, душу вкладывают в эти автомобили. Между ними идет тоже гонка, потому что каждый, естественно, хочет, чтобы их экипаж победил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда едешь на результат, разные ситуации могут быть. Но за ночь механики машину восстанавливают так, будто она сошла с конвейера. Старшие нас учили: есть минута до старта — возьмем баллончик и подкрасим. Заводская команда есть заводская команда. Ребятам — большое уважение за их непростой труд! Мы всегда благодарны и стараемся никогда о них не забывать, поддерживать.



— Есть еще один вопрос. Наткнулся на ваше сравнительно недавнее интервью, запала в душу одна фраза: «Приехал последним на этапе — на следующий день идешь техничкой». Что это значит?

— Внутри команды есть своя тактика. Раньше у нас на трассе была так называемая быстрая техничка. Это спортивный грузовик, полностью оборудованный запчастями. Если с лидерами команды происходит техническая поломка, то эта машина прикрывает тылы: подъезжает и начинает ремонтировать.

Стратегию мы изменили, понимая: тот, кто в роли технички, практически никогда не будет иметь возможности выиграть гонку. Вместо этого сделали технический модуль под запасные части, который подходит ко всем автомобилям на соревнованиях. Тот экипаж, который приезжает с худшим результатом, на следующий день его и везет. Эта ежедневная ротация стимулирует и пилота, и экипаж ехать быстрее.

— Команда «КАМАЗ-мастер» постоянно разрабатывает и внедряет разные новации. Что-нибудь с «боевых» автомобилей перекочевало на производственную линию грузовиков, которые идут в массы?

— На начальной стадии, до и после 2000-х, наверное, да. Тогда автомобиль был более приближен к серийным. Особенно это касалось полноприводных моделей. Многие узлы и агрегаты перенимались специалистами научно-технического центра КАМАЗа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сегодня это уже настоящий спортивный болид, и ребята мало что от нас берут. Тем не менее мы берем многое, потому что видим, как серийная продукция развивается. Сейчас в автомобилях очень много электроники, что тоже нам подходит. Многие узлы и агрегаты, которые использованы в серийной продукции наших КАМАЗов, мы используем и у себя. Понятно, что они где-то дорабатываются, потому что сегодня с серийной тормозной системой или двигателем в автоспорте далеко не уедешь. Чтобы бороться с соперниками, необходимо вкладываться, поднимать мощности.

— Слышал, что прямо сейчас идет работа над принципиально новым спортпрототипом с бескапотной кабиной типа К5 и что именно над вашим болидом тоже идет серьезная работа. Вы же ездите на капотнике?

— Да, я как пилот сегодня выступаю на капотной компоновке. Первая капотная компоновка у нас появилась в 2015 году. Сейчас у нас уже второе поколение этой машины. Наши основные соперники и на «Дакаре», и на чемпионатах России в основном используют такие машины. У завода КАМАЗ в линейке нет капотного грузовика, и наша основная задача как заводской команды — приносить результаты на бескапотной машине, нести бренд. Так как наши соперники выступают на капотниках, никто не даст попробовать, что это за машина и как она себя ведет. Чтобы в этом разобраться, мы построили свой капотный грузовик, увидели, какие плюсы и минусы у него есть. Мы также его совершенствуем. Это как качели: капотник опережает бескапотники — мы пытаемся бескапотником его догнать, опережаем, снова капотник подводим. Так мы идем вперед. Капотная компоновка имеет свои преимущества, но все эти достоинства мы стараемся внедрить в нашу бескапотную версию. Мы не стоим на месте, строим новый грузовик.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я не мог не обратить внимания на то, насколько активно идет взаимодействие с болельщиками и на межэтапных остановках, и в интернет-пространстве. Чем люди интересуются больше всего, о чем просят?

— Очень хотим быть полезными для любителей нашей дисциплины, максимально стараемся все показать, трепетно относимся к подписчикам. Это для нас важно, спасибо большое всем, кто за нас болеет, переживает. Часто просят показать закулисье работы механиков, пилотов, штурманов. Кстати, у нас в центре есть экскурсии: каждый желающий может приехать практически в любое время. Людям интересно, как мы живем, чем занимаются в свободное время пилоты, штурманы, как проходит физическая подготовка у спортсменов.

Просят рассказать про наши детские направления: картинг, багги, автокросс. В этом направлении команда тоже работает очень активно.



— Мы начали встречу с подведения итогов. Но как не спросить о том, какие цели, задачи ставите перед собой на предстоящий год?

— Надеемся, что год будет интересным. Постараемся побольше, конечно, поучаствовать в соревнованиях. Сегодня формируется календарь чемпионата России, международных ралли. В этом году мы начали брать курс на Китай. Конечно, надеемся, что гонка «Шелковый путь» состоится, будем к ней готовиться. Ну и будем делать различные мероприятия с партнерами, спортсменами, совмещать проекты. Например, дрифт сегодня — одна из самых зрелищных спортивных дисциплин, нам она очень по душе.

Всех наших партнеров, болельщиков, зрителей приглашаем посещать наши мероприятия, которые будем анонсировать в соцсетях. В планах — розыгрыши, подарки, автограф-сессии. Многие хотят пообщаться с экипажами, у вас всегда будет такая возможность на мероприятиях. Мы будем зрителей радовать и немножечко удивлять, демонстрировать красивое вождение на площадках нашей страны.

