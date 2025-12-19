Эдуард Николаев: «Главное — что бы ни творилось на трассе, всегда быть человеком»
Руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» — о главных достижениях в этом сезоне и планах на следующий
Уходящий 2025 год выдался продуктивным, а следующий будет еще интереснее, говорит руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер», ЗМС России, пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев. По его словам, татарстанские гонщики взяли курс на Китай, где проводятся непростые многодневные ралли. О том, как на соревнованиях доказывают, что КАМАЗ — самый быстрый и надежный грузовик, Эдуард Николаев рассказал на онлайн-конференции «Реального времени».
— Добрый день, Эдуард Валентинович! Мы встречаемся в канун новогодних праздников. Какие награды пополнили копилку «КАМАЗ-мастера»? Как вы сами оцениваете уходящий год?
— В этом году у нас был очень насыщенный спортивный календарь. Мы продуктивно поработали и в техническом направлении, испытали много новинок, увидели положительный результат. Основное, к чему было больше приковано внимание в этом сезоне, — это молодые экипажи. С первых же этапов в лидеры вырвался пилот Богдан Каримов. В этом году мы приняли решение на последний этап чемпионата России не выезжать, так как уже набрали достаточное количество очков, и больше занимались подготовкой, развитием молодых пилотов.
Касательно наград, все соревнования в этом году — за командой «КАМАЗ-мастер». Конечно же, большое спасибо всему коллективу! Задачи, которые ставило перед нами руководство страны, республики, завода, мы выполнили, доказав всем, что и сегодня КАМАЗ является самым быстрым, надежным грузовиком и в России, и в мире.
— Я подписчик вашего телеграм-канала. Могу сказать одно: в рабочее время лучше не смотреть, можно забыть обо всем на свете. В частности, один из недавних постов — о том, что общего между болидами «КАМАЗ-мастер» и фигуристами. Если честно, потрясающая картинка!
— Спасибо большое за оценку. Это действительно немалый труд — показывать нашу дисциплину партнерам, болельщикам, телезрителям. Этот эпизод был снят прошлой зимой. Надеемся, что в этом году будет еще интереснее. Ждем морозов, чтобы озеро, где команда «КАМАЗ-мастер» тренируется, промерзло как следует. Техника тяжелая, нам и лед нужен прочный и толстый.
В прошлом году были такие показательные заезды. Это очень красивая, филигранная езда, которая напоминает фигурное катание. Нужно чувствовать колесо, чтобы грузовик не срывало. Может быть, у нас даже получится какую-нибудь коллаборацию сделать с фигуристами, кто знает.
— До конца года осталось совсем немного, но вся ли повестка 2025-го исчерпана?
— Если мы говорим о соревнованиях, то сезон, к сожалению, подошел к концу. Мы ждем официальных итогов. Но тем не менее команда свой сезон еще не завершила. Мы ведем работы, совершенствуем нашу технику. Рады, что в этом году зима настала чуть позже, чем обычно. Благодаря этому мы продолжили испытания автомобилей после основных соревнований, что нам даст возможность начать следующий сезон с новинок. Подробно говорить пока не можем, все под секретом, но мы нашли хорошие решения. Надеемся, что на следующий год машины будут еще надежнее и быстрее. Продолжаем тренироваться, у команды был выезд в Китай, в пустыню Гоби.
— Команде «КАМАЗ-мастер», безусловно, есть чем гордиться: видим победы, развитие команды. В чем секрет успеха?
— Еще когда создавалась наша команда, были заложены верные правила, которые действуют уже 37 лет. Касательно работы, все прописано от начала до конца и четко исполняется. Очень много внимания уделяем нашей технике, для нас мелочей нет.
У нас есть колоссальный опыт именно в ралли-рейдах. В спринте ты должен выложиться за секунды, а здесь [спортсменам предстоит проехать] тысячи километров. Нужно распределить силы и техники, и людей. Мы знаем, что для этого нужно, как правильно подготовиться. Наша команда — 19-кратный победитель ралли «Дакар». С 2022 года по объективным причинам мы не участвуем в этом соревновании, но не отстаем, готовимся. Если нам завтра скажут: «Ребята, дорога открыта!», мы ворвемся и покажем хороший результат.
— Победы всегда на виду. А что еще требует пристального внимания? Что тревожит?
— Наверное, всех тревожит сегодняшняя ситуация. Хотелось бы больше участвовать в соревнованиях международного формата. [Раньше] была возможность выступать на них, команда воспитывалась такими гонками. Сегодня нам этого очень сильно не хватает, мы скучаем. Здорово, что у вас есть чемпионат России, что руководство страны, Федерация автомобильного спорта поддерживают эту дисциплину. Но он больше заточен под спринт, это короткие гонки на два-три дня. Хочется участвовать и в длительных, двухнедельных ралли-рейдах, где выявляется марафонский характер: «Шелковый путь», «Дакар».
Есть новые перспективы касательно Китая. Там проводят многодневные гонки очень хорошего масштаба. Мы, наверное, получим удовольствие от километров сложных трасс. Хочется больше ездить, больше выступать, как и всем спортсменам.
— А кто сейчас ваши основные друзья-соперники?
— Друзьями мы стараемся оставаться со всеми. Это, наверное, главное: что бы ни творилось на трассе, всегда быть человеком. Мы дружим с разными командами, но на трассе мы все соперники, как и во всех других дисциплинах.
Соперничество есть даже в нашей команде. На сегодня у нас сформирован немаленький состав, порядка шести полноценных экипажей: и пилоты, и штурманы, и механики. Я бы позавидовал нашей молодежи, у которой даже на внутренних соревнованиях в числе соперников есть победители знаменитых ралли. Ведь ты, как спортсмен, всегда смотришь на того, кто впереди. Олимпийские игры в дисциплине ралли-рейда — это «Дакар», «Шелковый путь». Начинающие спортсмены смотрят на тех, кто там побеждал, хотят с ними сразиться. И молодежь действительно составляет нам конкуренцию, больше поддается рискам, причем разумным.
— Возвращаясь к моему предыдущему вопросу — наверное, никого не оставил равнодушным момент, когда экипаж Богдана Каримова, по факту идя в лидерах, остановился для того, чтобы помочь автомобилю соперников. Для «КАМАЗ-мастера» это далеко не первый подобный случай. Насколько часто в автоспорте такое происходит?
— Это правильный поступок. Если во время гонки у соперника какая-то некритичная заминка, то лидер может и проехать мимо, но зная, что сзади идут его сокомандники, которые помогут. Экипаж Богдана Каримова видел, что грузовик команды «Урал» упал на бок и ребята даже не могли вылезти, открыть дверь. То, что он остановился, дорогого стоит. Мы друг другу помогаем. До этого была гонка у них, на Урале, где два наших грузовика застряли в болотистой местности. Экипаж Юрия Наймана тогда потерял время, подъехал. Если бы ребята не вытащили нас, наверное, не было бы результата. Часто сталкиваемся с такими моментами. Это «бумеранг»: сегодня ты проехал мимо — завтра проедут мимо тебя.
— В те часы, когда экипаж останавливается на отдых, начинается работа, завораживающая не меньше гоночных этапов. Кто те ребята, которые обычно остаются за кадром, но от которых тоже очень многое зависит?
— Механики на протяжении всего года занимаются подготовкой и обслуживанием нашей техники и в команде, и на соревнованиях, на выездах. Независимо от того, насколько машина сломана, их задача — за короткое время восстановить автомобиль, чтобы экипаж на следующий день смог продолжить гонку. Наши ребята, которые занимаются именно фото— и видеоконтентом, стараются не проходить мимо и показывать их труд, особенно то, как идет работа в цеху, потому что многие хотят увидеть закулисье.
У нас за каждым экипажем закреплены либо два, либо три так называемых ночных механика. Почему ночных? Они могут работать и ночью, если это нужно. Дни отдыха на соревнованиях так только называются. В это время перебирается вся машина, на вторую часть гонки она должна быть свежей, надежной, подготовленной. Ребята работают на максимум, все свои силы, душу вкладывают в эти автомобили. Между ними идет тоже гонка, потому что каждый, естественно, хочет, чтобы их экипаж победил.
Когда едешь на результат, разные ситуации могут быть. Но за ночь механики машину восстанавливают так, будто она сошла с конвейера. Старшие нас учили: есть минута до старта — возьмем баллончик и подкрасим. Заводская команда есть заводская команда. Ребятам — большое уважение за их непростой труд! Мы всегда благодарны и стараемся никогда о них не забывать, поддерживать.
— Есть еще один вопрос. Наткнулся на ваше сравнительно недавнее интервью, запала в душу одна фраза: «Приехал последним на этапе — на следующий день идешь техничкой». Что это значит?
— Внутри команды есть своя тактика. Раньше у нас на трассе была так называемая быстрая техничка. Это спортивный грузовик, полностью оборудованный запчастями. Если с лидерами команды происходит техническая поломка, то эта машина прикрывает тылы: подъезжает и начинает ремонтировать.
Стратегию мы изменили, понимая: тот, кто в роли технички, практически никогда не будет иметь возможности выиграть гонку. Вместо этого сделали технический модуль под запасные части, который подходит ко всем автомобилям на соревнованиях. Тот экипаж, который приезжает с худшим результатом, на следующий день его и везет. Эта ежедневная ротация стимулирует и пилота, и экипаж ехать быстрее.
— Команда «КАМАЗ-мастер» постоянно разрабатывает и внедряет разные новации. Что-нибудь с «боевых» автомобилей перекочевало на производственную линию грузовиков, которые идут в массы?
— На начальной стадии, до и после 2000-х, наверное, да. Тогда автомобиль был более приближен к серийным. Особенно это касалось полноприводных моделей. Многие узлы и агрегаты перенимались специалистами научно-технического центра КАМАЗа.
Сегодня это уже настоящий спортивный болид, и ребята мало что от нас берут. Тем не менее мы берем многое, потому что видим, как серийная продукция развивается. Сейчас в автомобилях очень много электроники, что тоже нам подходит. Многие узлы и агрегаты, которые использованы в серийной продукции наших КАМАЗов, мы используем и у себя. Понятно, что они где-то дорабатываются, потому что сегодня с серийной тормозной системой или двигателем в автоспорте далеко не уедешь. Чтобы бороться с соперниками, необходимо вкладываться, поднимать мощности.
— Слышал, что прямо сейчас идет работа над принципиально новым спортпрототипом с бескапотной кабиной типа К5 и что именно над вашим болидом тоже идет серьезная работа. Вы же ездите на капотнике?
— Да, я как пилот сегодня выступаю на капотной компоновке. Первая капотная компоновка у нас появилась в 2015 году. Сейчас у нас уже второе поколение этой машины. Наши основные соперники и на «Дакаре», и на чемпионатах России в основном используют такие машины. У завода КАМАЗ в линейке нет капотного грузовика, и наша основная задача как заводской команды — приносить результаты на бескапотной машине, нести бренд. Так как наши соперники выступают на капотниках, никто не даст попробовать, что это за машина и как она себя ведет. Чтобы в этом разобраться, мы построили свой капотный грузовик, увидели, какие плюсы и минусы у него есть. Мы также его совершенствуем. Это как качели: капотник опережает бескапотники — мы пытаемся бескапотником его догнать, опережаем, снова капотник подводим. Так мы идем вперед. Капотная компоновка имеет свои преимущества, но все эти достоинства мы стараемся внедрить в нашу бескапотную версию. Мы не стоим на месте, строим новый грузовик.
— Я не мог не обратить внимания на то, насколько активно идет взаимодействие с болельщиками и на межэтапных остановках, и в интернет-пространстве. Чем люди интересуются больше всего, о чем просят?
— Очень хотим быть полезными для любителей нашей дисциплины, максимально стараемся все показать, трепетно относимся к подписчикам. Это для нас важно, спасибо большое всем, кто за нас болеет, переживает. Часто просят показать закулисье работы механиков, пилотов, штурманов. Кстати, у нас в центре есть экскурсии: каждый желающий может приехать практически в любое время. Людям интересно, как мы живем, чем занимаются в свободное время пилоты, штурманы, как проходит физическая подготовка у спортсменов.
Просят рассказать про наши детские направления: картинг, багги, автокросс. В этом направлении команда тоже работает очень активно.
— Мы начали встречу с подведения итогов. Но как не спросить о том, какие цели, задачи ставите перед собой на предстоящий год?
— Надеемся, что год будет интересным. Постараемся побольше, конечно, поучаствовать в соревнованиях. Сегодня формируется календарь чемпионата России, международных ралли. В этом году мы начали брать курс на Китай. Конечно, надеемся, что гонка «Шелковый путь» состоится, будем к ней готовиться. Ну и будем делать различные мероприятия с партнерами, спортсменами, совмещать проекты. Например, дрифт сегодня — одна из самых зрелищных спортивных дисциплин, нам она очень по душе.
Всех наших партнеров, болельщиков, зрителей приглашаем посещать наши мероприятия, которые будем анонсировать в соцсетях. В планах — розыгрыши, подарки, автограф-сессии. Многие хотят пообщаться с экипажами, у вас всегда будет такая возможность на мероприятиях. Мы будем зрителей радовать и немножечко удивлять, демонстрировать красивое вождение на площадках нашей страны.
