«Субсидии — не манна небесная»: Минэкономики РТ выложило 500 млн для промпарков

Основным претендентом может стать УК промпарка по ремонту газовых турбин «Турбина», созданного московской «ДМЭнерджи»

«При распределении субсидий конкурсная комиссия Минэкономики РТ руководствуется принципом адресной поддержки. УК промпарка должна убедить, что госинвестиции приведут к росту налогов от резидентов, а не просто ей хочется вбухнуть деньги», — обозначил Константин Пучкин, глава «УК промышленного парка», выигравшей в прошлом году 178 млн рублей для челнинского промпарка «Развитие». Очередной конкурсный отбор по распределению «инфраструктурных» субсидий среди промпарков республики стартовал в конце этого года. На кону — 500 млн рублей. Борьба обещает быть нешуточной: в конкурсе собирается принять участие УК промпарка «Турбина», созданного московской группой «ДМЭнерджи». Не исключено, что ей и достанется максимальная сумма.

На новом старте

Министерство экономики Татарстана начало принимать заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий для модернизации инфраструктуры индустриальных парков. Уведомление об этом опубликовано на сайте ведомства 9 декабря этого года.

Как следует из документа, УК, претендующая на участие в отборе, должна соответствовать двум стандартным требованиям. Во-первых, входить в реестр промышленных парков Минэкономики РТ. Во-вторых, иметь заполняемость не менее 70%, если промпарк находится в муниципальной собственности — таковых в республике свыше 100.

При этом не менее 50% от полезной площади парка должно быть предназначено для производственной деятельности резидентов. Требования к сумме инвестиций резидентов до сих пор не ставились. Достаточно было предъявить письменное обязательство главы муниципалитета, гарантирующее достижение заявленных результатов в течение двух лет после завершения строительно-монтажных или дорожных работ в промпарке.

На конкурсном отборе будет разыграно 500 млн рублей в рамках программы поддержки предпринимательства, сообщила «Реальному времени» замминистра экономики РТ Наталья Кондратова. Это соответствует уровню прошлых лет. Так, в прошлом году на модернизацию 6 промышленных парков выделили 575,6 млн рублей из республиканского бюджета.

С прошлогодним лимитом

Тогда больше всех получил челнинский промпарк «Развитие», находящийся под управлением «УК промышленного парка» Константина Пучкина. Ему выделили 178 млн рублей на строительство дороги в рамках развития третьей очереди. Промпарку «Алексеевское» (Алексеевский район) досталось 83,6 млн рублей для проведения реконструкции, а промпарку «Саба» (Сабинский район) — 133 млн рублей. Еще 46,9 млн рублей предоставили промпарку «Весна 2.0» (Зеленодольский район) на строительство ливневой канализации и на прокладку подъездной дороги (устройство верхнего слоя покрытия). Инфраструктурные субсидии являются востребованной мерой поддержки, так как большая часть бизнеса релоцировалась в промышленные парки, отметила замминистра экономики РТ.

Между тем глава АИР РТ жаловалась на то, что частным паркам не хватает ресурсов и просила увеличить лимит программы. «500 млн рублей на всех, и там [на конкурсе Минэкономики по распределению субсидий на инженерную инфраструктуру, — прим. ред.] идет серьезная борьба между промпарками. Этого объема однозначно не хватает», — обращалась она к парламентариям республики за поддержкой в ноябре 2024 года. В результате два частных промпарка смогли получить доступ к господдержке. Так, по итогам конкурсного отбора 2025 года только два частных парка получили доступ к субсидиям. Ими стали «Тюлячи», получившие 91,3 млн рублей в рамках 5-го этапа расширения, и промпарк «Вятка» — 41,7 млн рублей. Но лимит программы остался прежним — 500 млн рублей.

Фаворит прошлых лет «снимается» с гонки?

На этот раз требования к претендентам повысились. Промпарки с нулевой заполняемостью допускаться не будут. Как следует из свежего положения Минэкономики, парк должен иметь «не менее одного резидента, реализующего новый инвестиционный проект». При этом основные средства резидента должны быть стоимостью не менее 50 млн рублей. Есть четкие требования ограничения по виду деятельности: резидент должен быть занят в сфере обрабатывающего производства. При этом базовое условие для всех конкурсантов — иметь от главы письменное «поручительство» — осталось.

Оператором конкурса, как и в прошлые годы, стало АНО «Иннокам». Как сообщили «Реальному времени» в компании, интерес к отбору высокий, зарегистрировано немало заявок от управляющих компаний промпарков. Называть количество претендентов, а также их участников не стали.

«Пока не могу сказать, будем ли мы участвовать в предстоящем отборе. Ведь мы активно участвовали в предыдущие годы», — сообщил «Реальному времени» глава «УК промышленного парка» Константин Пучкин (управляет промышленными парками в Набережных Челнах и Нижнекамске, — прим. авт.). По его словам, помимо субсидий управляющая компания получила отдельное финансирование для промпарка в Нижнекамске. По его словам, сейчас ведется проектирование третьей очереди, где появится 500 рабочих мест.

При этом он не исключил, что управляющая компания примет участие в федеральном конкурсе Минэкономразвития РФ.

«Турбине» нужно все: свет, вода, газ

«Субсидии — это не манна небесная. Нынешние условия предоставления жестко «привязаны» к будущим налоговым отчислениям резидентов, — говорят участники рынка. — Надо гарантировать, сколько резидентов появится в этом и следующем году, какие налоги они выплатят, если появится дорога, газ, свет. Это все равно что покупать «кота в мешке». Мало кто уверен, что с появлением асфальта у него будет больше резидентов», — рассуждают в промышленных парках. По их словам, многие озабочены сохранением сложившего состава и не торопятся выходить на конкурс за дополнительными инвестициями. Они видят риск в том, что резиденты не смогут выполнить обязательства.

— При распределении субсидий конкурсная комиссия Минэкономики РТ руководствуется принципом адресной поддержки. УК промпарка должна убедить, что госинвестиции приведут к росту налогов от резидентов, а не просто ей хочется вбухнуть деньги,— подтвердил Константин Пучкин.

Между тем о намерении принять участие в конкурсе Минэкономики РТ заявили в московской компании «ДМЭнерджи», построившей завод по ремонту энергетических газотурбинных установок в Зеленодольске. АО «Завод газотурбинного оборудования» (ЗГО) размещен в промышленном парке «Турбина». В его строительство инвестировали 1 млрд рублей.

«Промпарк пока не подключен к инженерной инфраструктуре. Необходимо подвести электричество по высокому уровню напряжения, проложить сети водоснабжения, водоотведения, газ», — сообщили в пресс-службе компании. УК «Турбина» намерена привлечь новых резидентов. Ранее называли ООО «НПП БМТ», которое занимается производством высокоточного нефтегазового оборудования, ООО «Эколиста» и ООО «Энергогазсервис», которое занимается производством котельного оборудования. По мнению участников рынка, компании может достаться максимальная сумма.

«Какие бы условия не ставились, но программа — классная, просто чудо, что сохранилась в республике», — рассуждает Константин Пучкин.



— Изначально программа предполагала общий лимит в 100 миллионов на всю республику. Поэтому суммы на каждый объект были относительно небольшими, насколько я помню — порядка 10—20 миллионов. Это позволяло поддержать больше промышленных объектов. Сама программа была задумана не столько для развития строительной инфраструктуры, сколько для дооснащения. То есть речь шла о завершении начатого, увеличении мощностей или других доработках. Наши сети были готовы, но нам не хватало одной дороги — мы ее построили. Другие компании также провели необходимые работы: например, увеличили мощность или подвели электричество», — заключил он.