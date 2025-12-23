ВИП-дорожнику Айрату Миннуллину из «Волгадорстроя» предъявили аферу с кредитами в «Татсоцбанке»

Суд Казани продлил арест бенефициару компании-субподрядчика строительства М-12

Фото: Динар Фатыхов

Под стражей до 6 марта 2026 года оставил сегодня Вахитовский суд Казани обвиняемого в хищениях Айрата Миннуллина, бенефициара «Волгадорстроя» — субподрядчика стройки М-12. Сам дорожник и его адвокат просили о домашнем аресте, но Следком запасся козырем — против Миннуллина возбудили еще одно уголовное дело.

Как выяснило «Реальное время», арестованного по делу о мошенничестве на 2,4 млрд рублей и двух растратах под 7 млн рублей ВИП-строителя теперь подозревают еще и в афере в сфере кредитования. Речь идет о получении и невозврате кредитов в «Татсоцбанке» на сумму 1,7 млрд рублей. Как полагают силовики, сотрудники банка получали от заемщика заведомо недостоверные данные о финансово-хозяйственном положении организации.



Подробности — в материале «Реального времени».