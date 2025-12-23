«Доказали, что Татарстан по праву называется спортивной столицей России»

Репортаж с итоговой пресс-конференции министра спорта республики Владимира Леонова

Фото: Руслан Ишмухаметов

Менее чем через неделю после проведения церемонии «Спортсмен года — 2025» в Министерстве спорта Татарстана собрали журналистов для подведения ежегодных итогов. Некоторые тезисы министра Владимира Леонова перекликались с теми, что были озвучены на торжественном мероприятии, но не обошлось и без инсайдов. С какими достижениями и результатами заканчивает год спортивный Татарстан — в материале «Реального времени».

Тренды Татарстана



Местом проведения встречи с министром Владимиром Леоновым был выбран один из популярных падел-центров города. Этот вид спорта стремительно набирает популярность во всем мире, поэтому выбор хоть и удивил, но выглядел логично. Нынешние реалии таковы, что Министерство спорта чаще других ведомств сталкивается с необходимостью следовать постоянно меняющимся тенденциям в мире. И слово «тренды» в итоге чиновник повторял на мероприятии чаще всего.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Свое выступление Леонов начал с того, что назвал 2025-й результативным годом для Татарстана. Несмотря на отстранение России от международных соревнований, республике удалось провести 70 крупных спортивных мероприятий, в том числе рекордные по количеству 13 чемпионатов страны. Помимо этого, татарстанские спортсмены одними из первых начали получать нейтральные статусы для возвращения на мировую арену. Пловец Андрей Минаков и гимнаст Даниел Маринов уже завоевали медали чемпионатов мира, а лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева и прыгун с трамплина Данил Садреев только-только готовятся к медальным стартам. По сути, именно татарстанские спортсмены стали «первооткрывателями» мировых турниров в эпоху санкций и задали тренд на восстановление прав на выступление на самом высоком уровне.

Сам Леонов заметил, что в Татарстане в последний год сделали ставку на внутренние чемпионаты. А в предстоящем году планируют заняться олимпийской подготовкой спортсменов.

— Мы, как и прежде, являемся одним из лидеров в стране по большинству спортивных направлений: по инфраструктуре, спортсменам, клубам. И ежегодно доказываем, что по праву называемся спортивной столицей России. За год мы провели более 70 крупномасштабных мероприятий. К сожалению, сегодня ситуация такова, что никто к нам не возвращается с мировыми турнирами, мы можем только вести переговоры о возвращении в международную повестку. Поэтому в Татарстане был сделан упор на проведение российских чемпионатов — самый высокий уровень турниров в стране, — сказал Леонов.

При этом глава ведомства поделился парой инсайдов. Во-первых, Казань сохраняет за собой право проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Во-вторых, власти республики ведут переговоры по организации в столице Татарстана трех крупных международных проектов. Один из них — юношеские Исламские игры, которые в этом году прошли в Саудовской Аравии.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Из ближайших крупных соревнований пока значатся лишь внутренние первенства и чемпионаты. Важнейшим станет Летняя Спартакиада сильнейших, которая пройдет с августа по сентябрь 2026 года. Виды спорта в ней поделены между четырьмя городами страны. В Казани в рамках Спартакиады состоятся соревнования по спортивной гимнастике, гребле и гребному спорту, пулевой стрельбе, регби-7, конному спорту, скейтбордингу и женскому футболу.

Среди титульных стартов выделяются несколько. В частности, этап Кубка России по лыжным гонкам, Кубок страны по теннису, фехтованию и бильярдному спорту. Впервые Казань примет биатлонные соревнования. Пока Татарстану доверили провести первенство страны, но Леонов выразил надежду, что к концу следующего года в столице республики пройдет турнир более высокого уровня по биатлону. Снова в Казани состоятся чемпионаты России по прыжкам в воду, плаванию, бадминтону, дзюдо и велоспорту, а чемпионат России по гольфу планируют организовать на двух татарстанских площадках.

24 млрд рублей из республиканского бюджета

За минувший год количество спортивных сооружений в Татарстане довели до 12 тысяч единиц. Были введены в эксплуатацию 19 универсальных площадок, четыре крытых манежа, ледовый дворец в селе Карелино и пять центров настольного тенниса. Кроме того, достроен Центр фехтования, продолжается возведение Центра развития футбола на базе футбольного клуба «Рубин». Еще 21 спортивный объект прошел по программе капитального ремонта, общая сумма затрат составила свыше 650 млн рублей.

В 2026 году в республике запланировано построить 13 спортивных сооружений на сумму 700 млн рублей. В том числе четыре футбольных манежа и девять универсальных площадок. В Казани, Бугульминском и Нижнекамском районах планируется создание «умных» площадок, в 12 муниципалитетах появятся площадки ГТО.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Относительно дальнейших перспектив строительства Леонов выразил надежду на возведение в Казани Центра тяжелой атлетики. На сегодняшний день в Министерстве уже ведут определенные работы по выбору месторасположения объекта и проектной документации. Также есть в планах создание спортивного зала в столице Татарстана и крытого плавательного бассейна в Кукморском районе. Но все это пока лишь планируется построить, остаются вопросы по реализации проектов и в части получения финансирования на их постройку.

Ведомству удалось за год добиться увеличения финансирования спортивной отрасли и вложений в инфраструктуру. Объем расходов республиканского бюджета на спорт составил 24 млрд рублей. Восхищает, что эта сумма составляет 3,4% от консолидированного бюджета республики при обычной для отраслей цифре в 2—2,5%.

— Мы много строили в этом году и намного больше ремонтировали, проводили крупные мероприятия. Здесь же идут расходы на содержание спортивных объектов. И стоит иметь в виду, что сюда не входят средства федерального бюджета. Это только татарстанские расходы на спорт. Есть еще внебюджетные средства, хотя мы не считаем такие цифры — 500 млн рублей на постройку Центра настольного тенниса, 150 млн рублей на Центр фехтования и бюджеты профессиональных клубов, — конкретизировал Леонов.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составляет 72,5%. Но в Министерстве спорта продолжают работать над повышением этой доли у населения.

— Сейчас любые средства привлекать тяжело. Когда был нацпроект «Демография», мы много финансирования забирали оттуда. В этом году больше всего из федерального бюджета было выделено на Центр развития футбола — 2 млрд рублей. В следующем году федеральные деньги поступят на строительство бассейна. Но этого не так много для таких целей. Сейчас отдельной госпрограммы нет, поэтому стараемся действовать точечно. Именно в спорте таких глобальных инвестиционных вливаний практически нет, — сообщил Леонов.

Все эти вложения поспособствовали росту доли населения, систематически занимающегося спортом в республике, до 66,4%. Всего в спортивных школах Татарстана занимаются 90 852 человека и работает 27 школ олимпийского резерва. В спорте высших достижений в составах сборных команд России выступают 1 005 татарстанских спортсменов.

Достижения профессиональных клубов и провалы в футболе и хоккее

Отдельного разговора удостоились профессиональные клубы республики. Лучшей командой Татарстана в уходящем году признали регбийную «Стрелу-Ак Барс». Татарстанские регбисты показали в нынешнем сезоне уникальный для страны результат, победив во всех трех турнирах — в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Серьезные изменения ожидаются в предстоящем году в «КОС-Синтезе». В связи с возвращением России на международные соревнования по водному поло, казанскую команду планируют сделать базовым клубом сборной страны для подготовки к олимпийским квалификационным турнирам. Сами «заводчане» постараются отобраться в еврокубки, где от них ждут качественного выступления.

Министр также отметил успешное выступление волейбольных «Зенита-Казани» и «Динамо-Ак Барс», баскетбольного клуба «Крылья Барса» и команд по хоккею на траве. Относительно мужского КХТ «Динамо-Ак Барс», ставшего 23-кратным чемпионом России, Леонов заявил, что теперь в республике с нетерпением ожидают достижений на европейской арене. УНИКСу глава ведомства пожелал выиграть в Единой лиге ВТБ в год 85-летия президента клуба Евгения Богачева, признавая его заслуги перед татарстанским и российским спортом.

Но все с нетерпением ждали отзыва министра о выступлении «Рубина» и «Ак Барса». «Горяченького» не случилось, Леонов здраво оценил результаты футболистов и хоккеистов. По его словам, этим командам, которые являются брендами республики, впереди предстоит большая работа. При этом отвечать по теме о возможной отставке Рашида Рахимова из «Рубина» глава ведомства отказался, сославшись на руководителей клуба, более компетентных в этом вопросе.

— Сегодня «Рубин» создает конкуренцию всем футбольным грандам, с нами начали считаться, у команды появился свой стиль. Хочется верить, что во второй части чемпионата «Рубин» станет еще сильнее, а мы продолжим за него болеть и будем желать ему только побед, — подытожил министр.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В конце официальной части Леонов объявил благодарность представителям СМИ за активное освещение спортивных мероприятий в Татарстане. В числе награжденных наши коллеги по «Реальному времени» — журналист Джаудат Абдуллин и фотограф Динар Фатыхов.

После этого министр позвал всех на игровую площадку по паделу, где собравшихся ждал сюрприз в виде игры против приглашенной звезды мирового тенниса Вероники Кудерметовой.

1 / 8 Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов