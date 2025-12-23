Токаев и Трамп обсудили сложность урегулирования конфликта на Украине

Глава Казахстана пригласил американского коллегу в свою страну

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта. Согласно сообщению пресс‑службы казахстанского лидера, Токаев подчеркнул сложность урегулирования кризиса, отметив, что территориальный вопрос занимает в нем доминирующее место.

— Требуется достижение компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле», — указано в официальном заявлении.

Разговор глав государств состоялся на фоне недавних дипломатических контактов между странами. В октябре назначенный посол Казахстана Магжан Ильясов посетил Белый дом для участия в церемонии вручения верительных грамот. В ходе этой встречи Дональд Трамп передал Касым‑Жомарту Токаеву символические подарки: бейсболку со своим автографом и ключ от Белого дома. Об этом сообщил пресс‑секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем телеграм‑канале.

Во время общения с казахстанским послом американский президент также поделился впечатлениями от ноябрьской встречи с Токаевым. Трамп охарактеризовал казахстанского лидера как опытного государственного деятеля, подчеркнув его глубокое понимание международных процессов.

Рената Валеева