Альберт Бурганов, Гостехнадзор: «Многие не хотят ставить на учет свою технику — даже квадроциклы»

Глава Гостехнадзора Татарстана об учете и техосмотре самоходной техники, необходимости обучения на право ею управлять, а также нехватке сотрудников для этой работы

Фото: Максим Платонов

Альберт Бурганов всю жизнь проработал в ГИБДД, откуда в 2022 году в звании подполковника ушел на пенсию, но не на покой, возглавив управление Гостехнадзора по Республике Татарстан. Это ведомство занимается учетом и техническим осмотром самоходной техники, а также выдает права трактористам-машинистам как машин аграрного или промназначения, так и для личных покатушек. При Бурганове парк такого официально зарегистрированного транспорта в республике впервые перешагнул отметку в 100 000 единиц. Мощные квадроциклы, багги, снегоходы надо ставить на учет, а прежде чем выезжать на них даже в поле или лес — следует пройти ежегодный техосмотр, купить полис ОСАГО и получить права, пройдя обучение, утверждает Бурганов, аргументируя свою позицию в интервью «Реальному времени» страшной статистикой смертельных ДТП.

Буквально две недели назад в Нижнекамске была зарегистрирована 100-тысячная машина

— Альберт Шамильевич, чем занимается Гостехнадзор?

— Мы — орган исполнительной власти Республики Татарстан, который занимается надзором в области технического состояния самоходных машин, их эксплуатации, а также аттракционов. Мы также ведем контроль за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта — казанского метрополитена.

В штате у нас числится 77 человек. На сегодняшний день Управление на 100% обеспечено компьютерами российского производства, также все персональные компьютеры переведены на Astra Linux — программное обеспечение отечественного производства.

Наше Управление оказывает шесть государственных услуг: регистрация самоходной техники, регистрация аттракционов, выдача удостоверений тракториста-машиниста, выдача свидетельства о прохождении технического осмотра, рассмотрение претензий владельцев самоходных машин и выдача свидетельства о соответствии образовательного процесса.

— А вы относитесь к федеральным или региональным органам?

— Мы региональный орган исполнительной власти.

— Сколько на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано техники?

— На сегодняшний день зарегистрировано более 100 тысяч единиц техники — самоходных машин. Наш, так сказать, юбилей. Буквально две недели назад в Нижнекамске была зарегистрирована 100-тысячная машина. Это был экскаватор-погрузчик физического лица.

При этом, хочу отметить, на 2016 год состояло на учете только 66 тысяч единиц техники. Ежегодно у нас увеличивается численность как самоходных транспортных средств, так и аттракционов.

В Татарстане на сегодняшний день состоят на учете в агропромышленном комплексе 18% машин — 18 202 единицы техники, в промышленности 37% — 36 565 единиц техники, у индивидуальных владельцев — 45% — 44 579 единиц.

Многие владельцы путаются, думают, что техосмотр спецтехники надо проходить раз в три года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самоходная техника должна проходить ежегодный технический осмотр

— Как проходит техосмотр самоходной техники и какие в нем кроются нюансы?

— Спецтехника обязательно должна проходить ежегодный технический осмотр. В отличие от автомобилей, которые в первые восемь лет после выпуска проходят технический осмотр только дважды (через пять лет и потом еще через три года). Многие владельцы путаются, думают, что техосмотр спецтехники надо проходить раз в три года. Самоходная техника должна проходить ежегодный технический осмотр, так как она подвергается большему износу, коррозии, эксплуатируется в более суровых условиях, чем легковой автотранспорт. У нас хоть новая машина, хоть ей и 10 лет — все равно ежегодно нужно проводить технический осмотр.

— Сколько всего у вас техники прошло техосмотр?

— В 2022 году 62% от зарегистрированной техники прошли технический осмотр. В 2023 году показатель вырос на 10% и составил 72% от количества зарегистрированной техники.

— Где находится СТО?

— Своих станций технического осмотра у нас нет. Самоходные машины обладают рядом уникальных особенностей: не все самоходные машины могут использоваться на дорогах общего пользования и имеют свое конкретное назначение, в связи с этим инспекторы сами выезжают к местонахождению техники и проводят на месте технический осмотр. Техника очень тяжелая — большие экскаваторы, комбайны — они, бывает, и по 60 тонн весят.

— Как вы справляетесь с таким количеством техники при штате всего в 77 человек?

— Технический осмотр проводят в основном по месту регистрации техники, у нас 43 территориальных отдела и 1 отдел Гостехнадзора РТ по городу Казани.

Инспектора заблаговременно составляют ежегодные графики проведения технического осмотра, что помогает им рационально распределять время.

— Получается, один инспектор на 1600 единиц техники.

— Не везде. В Альметьевском районе на сегодняшний день уже более 10 тысяч единиц техники — на 2 инспектора. А есть такие районы, как Менделеевский — там 500 единиц техники, в Набережных Челнах 6 800 — тоже на 2 инспекторов. В основном большая нагрузка приходится на города.

«В Альметьевском районе на сегодняшний день уже более 10 тысяч единиц техники — на 2 инспектора». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сколько техники за день может посмотреть инспектор?

— Сейчас техосмотр техники у нас в Татарстане проводят 47 инспекторов. В среднем на одну единицу уходит от 15 до 30 минут.

— Помимо крупных парков техники юридических лиц есть самоходные машины на руках у «физиков». Как обстоят дела с учетом и осмотром частной техники?

— Самый наболевший вопрос, я бы сказал. Многие граждане не хотят ставить на учет свою технику — даже, скажем, квадроциклы. Мы наладили тесный контакт с продавцами, работаем совместно с ГИБДД МВД по РТ. Я думаю, что в Татарстане порядка 10 тысяч единиц техники, подлежащей к учету, но, к сожалению, в органах Гостехнадзора данная техника не зарегистрирована. Многие владельцы, например, купили технику, но не ездят. Поскольку техника не эксплуатируется, они ее не ставят на учет. Но собственники техники в 10-дневный срок должны зарегистрировать технику в установленном порядке.

Самоходная техника всегда в обороте. Кто-то покупает, кто-то продает, кто-то снимает с учета — парк техники постоянно обновляется. При этом что АПК, что промышленные предприятия — они постоянно продают старую технику, а новую покупают — также снимаем и ставим все на учет.

Самое грубое нарушение — вождение в состоянии алкогольного опьянения

— Насколько велика опасность квадроциклов и снегоходов? Какова аварийность и как вы можете оценить этот момент в целом?

— Опасность очень высока. Причин много, но главных — несколько. Первое — неопытность водителя. Навыков у него нет, выезжает, что-то хочет перед кем-то показать, какие-то выкрутасы. Отсюда и получаем большинство несчастных случаев. Второе — нарушение правил дорожного движения. Третье — пренебрежение средствами индивидуальной защиты: 90% водят без шлемов, без экипировки.

Но самое грубое нарушение — вождение в состоянии алкогольного опьянения.

— Вы связываете регистрацию самоходной техники с прохождением обучения и получением прав тракториста-машиниста? Если человек приходит, ставит свой транспорт на учет, вы ему говорите: «Вот, обязательно, сейчас иди учись»?

— Нет, у нас такого нет. Мы регистрацию самоходной техники с прохождением обучения на удостоверение тракториста-машиниста не связываем. Для управления самоходной техникой с мощностью двигателя более 50 куб.см и которая подлежит регистрации в органах Гостехнадзора необходимо получение удостоверение тракториста-машиниста.

Для регистрации квадроцикла, снегохода или другой самоходной техники гражданин должен предъявить документы на нее, при необходимости — включая страховой полис. Затем для прохождения технического осмотра гражданин должен обязательно предъявить свидетельство о регистрации самоходной техники, страховой полис ОСАГО, если техника подлежит обязательному страхованию, и удостоверение тракториста-машиниста.

— Сложно ли пройти обучение? Не как на легковой автомобиль? Четыре месяца учишься, а потом раз в полгода сдаешь?

— Нет, не сложно. Период обучения — зависит от категории удостоверения тракториста-машиниста. В системе Гостехнадзора своя классификация категорий транспортных средств. В ней квадроциклы и снегоходы — это транспорт категории АI. В прошлом году мы выдали и заменили 18 686 удостоверений различных категорий допуска. Из них 8556 удостоверений — это первичная выдача после сдачи экзаменов. Это на полторы тысячи удостоверений больше, чем в 2022 году. В прошлом году было принято 9877 экзаменов на получение удостоверений тракториста-машиниста. Это не только категория АI, здесь и категория АII, АIII, АIV и остальные категории. Также можно получить удостоверение категории B, C, D, E, F, где категория F — это комбайны, самоходные сельскохозяйственные машины.

Многие люди, приходя в магазин, хотят купить хорошую технику, дорогую и мощную. Они ошибочно берут самые мощные тысячекубовые квадроциклы. А что такое квадроцикл? Хороший, тысячекубовый, мощный. Это когда все четыре колеса на полном приводе уносят тебя вдаль. Многие люди ошибочно предполагают, что нужно покупать самые дорогие квадроциклы — они не думают о последствиях. И так же со снегоходами — он просто вылетает из-под неопытного пилота. Для собственников квадроциклов и снегоходов мы настоятельно рекомендуем пройти обучение на категорию АI. Потому что он ведет себя очень необычно для неопытного пилота.

— По статистике смертность в ДТП с самоходной техникой в разы больше, чем на автомобильном транспорте.

— В 2023 году в Татарстане произошло 26 ДТП с участием самоходных машин. Из-за нарушения ПДД ранения и травмы различной степени тяжести в них получили 38 человек. Также, к сожалению, зафиксировано 10 случаев летального исхода. В 2022 году было 36 дорожных происшествий — 59 пострадавших и три случая гибели в дорожно-транспортном происшествии.

Водители-нарушители привлекаются к административной ответственности. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Без прохождения технического осмотра технику эксплуатировать запрещено

— Если вы обнаруживаете неисправную технику, что с ними происходит, когда они хотят пройти техосмотр?

— В этом случае они получают акт о прохождении технического осмотра на устранение нарушений. За 2023 год акты технического осмотра получили более 3 000 единиц техники, не прошедших техосмотр. Собственно, когда владелец техники заявляется на ТО, он уже сам подготавливает свою технику на прохождение осмотра и только после этого приглашает нашего сотрудника.

– Если техосмотра нет на руках и ваш специалист уехал, а водитель просто садится за руль и выходит в поле, едет дальше работать, что с ним происходит?

— Без прохождения технического осмотра технику эксплуатировать запрещено. Такие водители привлекаются к административной ответственности (статья 9.3 КоАП РФ — за эксплуатацию самоходной техники без свидетельства о прохождении технического осмотра). К тому же наши инспекторы выдают акт о прохождении ТО, с этим актом он в течение 20 дней должен исправить указанные недостатки и снова предоставить технику на технический осмотр. Если он устранил все недостатки, предписанные в акте, то инспектор выезжает снова осматривать. Если нарушений не выявлено, то тогда выдается свидетельство о прохождении технического осмотра. Если он не устранил в этот срок, то ему заново нужно будет оплачивать госпошлину и повторно приглашать инспектора.

Четыре основных документа, необходимых для управления трактористу-машинисту: свидетельство о прохождении технического осмотра, свидетельство о регистрации техники, удостоверение тракториста-машиниста и полис ОСАГО.

– А как устанавливается факт эксплуатации? Жучок ставите?

— Нет уж, жучок не ставим. Просто наши инспекторы регулярно осуществляют мероприятия, направленные на выявление фактов эксплуатации самоходной техники без регистрации и технического осмотра. Но помимо штрафа водителю в 500 рублей, есть еще ответственность должностных и юридических лиц — там уже идут штрафы с несколькими нулями в конце.

— Сколько административных нарушений было выявлено и взыскано штрафов?

— В ходе выездных мероприятий мы проверили более 1300 единиц техники и прицепов к ним. Выявили 727 нарушений правил эксплуатации. По результатам выявленных нарушений вынесено 622 постановления. Из 622 постановлений 488 у нас рассматриваются с применением штрафа. Помимо этого, мы вынесли 105 предупреждений, и еще 10 административных дел направили в суд для принятия решений.

— В прошлом году только на физических лиц накладывали штрафы?

— Да, потому что в части проверок юридических лиц и предпринимателей у нас в стране действует мораторий. Мы пока не имеем права привлекать юридические лица к административной ответственности — мы можем их только предупреждать, выносить предписания и проводить профилактические мероприятия.

Кто захотел работать — пришли и оформились

— С удивлением обнаружили, что в Татарстане стоит на учете 438 аттракционов. Это тоже ваш предмет ведения. Их действительно так много?

— Полномочия по надзору за аттракционами закреплены за органами Гостехнадзора с 2020 года. По состоянию на декабрь 2022 года на учете было всего 138 аттракционов, сейчас уже 438. С каждым годом количество зарегистрированных аттракционов увеличивается.

— Много кто из них работал или работает «в черную»?

— Нет, не совсем так. Кто-то просто не предоставлял аттракцион на регистрацию или не показывал свидетельство, что аттракцион подлежит регистрации. К тому же существует множество нюансов: аттракционы типа RB-1 — самые опасные аттракционы, RB-2, RB-3 — с низкой степенью риска. Много разных типов аттракционов — воздушные, и с заполнительными генераторами, и с воздушными пушками, и нагнетающие давление — от таких факторов зависит степень отношения к той или иной категории степени опасности аттракциона. Например, в Сабантуй организовали работу по выявлению нарушений правил эксплуатации аттракционов.

«У нас на казанской набережной аттракцион работал без регистрации несколько лет». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всем отправили письма с приглашениями на регистрацию: кто захотел работать — пришли и оформились. Неважно, насколько ты приехал — 20 минут, пару суток или неделю, — не зависимо от времени эксплуатации аттракциона он должен быть зарегистрирован.

У нас на казанской набережной аттракцион работал без регистрации несколько лет. Причем добиться приведения их к букве закона было не просто. Мы написали письмо в органы прокуратуры, совместно с ними выезжали, судебные приставы накладывали арест на данный аттракцион. Только после этого владельцы карусели представили все соответствующие документы, мы зарегистрировали ее и разрешили работать. В регистрации нет ничего сложного. Все документы можно буквально подать даже через смартфон в электронном виде. Проблем нет.

В метро, к сожалению, без нарушений не обходится

– А в чем заключается деятельность Гостехнадзора в сфере метро?

— Мы осуществляем федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением правил технической эксплуатации и правил пользования внеуличным транспортом.

— Так по всей стране или только в Татарстане?

— В Республике Татарстан данная работа закреплена за нами.

— Почему же такая специфика в Казани?

— В 2021 году нам передали полномочия по государственному контролю за внеуличным транспортом. Мы не контролируем техническое состояние поездов и рельс. Мы контролируем правила пользования метрополитеном, т.е. мы совместно с руководством метрополитена организовываем безопасное использование пассажирами метро.

— Есть какие-то нарушения в работе нашего казанского метро?

— Да, к сожалению, без нарушений не обходится. На некоторых станциях не было табличек-указателей направления движения пассажиров для выхода из метро. Вследствие чего было вынесено одно предостережение о недопустимости данного нарушения. В кратчайшие сроки данные замечания были устранены.

Еще одна проблема — это вандализм, порча имущества в общественных местах. Люди не ценят того, что сделало для них государство для их комфортного использования в данном случае метрополитеном, они срывают или ломают информационные стенды, лавочки и т.д.

Примерно 60% техники — импортная, 40% — отечественная

— Какая сейчас обстановка на рынке техники? Стало ли больше иностранных машин по параллельному импорту или же все наше — отечественное?

— Примерно 60% импортной, 40%, наверное, все-таки отечественной. Есть большие любители отечественной техники, тракторов. Например, МТЗ (Минский тракторный завод) — очень популярная марка. Мы их считаем отечественными, так как эти трактора выпускаются в Елабуге.

— В разных сегментах по-разному? В технике для АПК одно соотношение импорта и отечественного, в технике для нефтяного сектора другое соотношение?

— Да, в разных отраслях по-разному. У каждого транспорта есть свой функционал работы. Например, если экскаватор — то он только для копания. Если это, скажем, строительный погрузчик, то с ним только погрузочные и разгрузочные работы можно выполнять.

«Если брать АПК и владельцев частных домовладений, они также стараются, чтобы была возможность прицепить агрегаты и можно было эксплуатировать по-разному». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Вот в АПК — у них МТЗ-тракторы. Причина проста: они универсальны — к ним можно установить любое навесное оборудование, и погрузчик можно прицепить, и отвал, и ковш экскаватора. Понимаете, когда люди покупают технику, то они стараются выбирать более-менее универсальную машину. Если брать АПК и владельцев частных домовладений, они также стараются, чтобы была возможность прицепить агрегаты и можно было эксплуатировать по-разному: фрезу, плуг, сеялку, и чтобы картофельный уборщик можно было прицепить.

Не успеваем проводить регистрации и техосмотры, не хватает людей

– Какие трудности вы бы отметили на посту главы Гостехнадзора?

— Не успеваем проводить регистрации и техосмотры, не хватает людей. С радостью могу констатировать, что мы провели оценку нашей работы, согласовали новое штатное расписание и подписали процессуальный документ, позволяющий получить больше людей в штат. В течение 2-3-х недель ожидаем пополнение, увеличим численность специалистов Управления до ста человек.

— А сколько, вы считаете, нужно человек? Если не 100, то сколько?

— Мы считаем, что оптимальный уровень нагрузки — это не более 1000 единиц техники на одного инспектора. Да, мы, конечно, хотели бы прямо здесь и сейчас еще 40 должностей, но я очень доволен и тем, что нам дали 22 штатные единицы. Очень благодарны раису Республики Татарстан Р.Н. Минниханову, что он поручил вникнуть и оценить нашу ситуацию.

— Сейчас курьерские службы и маркетплейсы буквально высасывают рабочую силу — зачастую хорошую, квалифицированную.

— Да, есть такое, но у нас довольно-таки сплоченная и хорошая команда. И в Управлении, и в целом — хорошо подобранные специалисты, которые хорошо знают свою работу.

— Какой зарплата будет у сотрудников, которых вам предстоит нанять? Среднерыночная? Ниже среднерыночной?

— Средняя. Зарплата в среднем за год составляет от 35 до 55 тысяч рублей– это с премиальными выплатами.

Проблем с наймом сотрудников у нас никогда не было. После объявления конкурса всегда есть несколько кандидатур на каждую должность. Все-таки у нас госслужба. А это стабильность, возможность карьерного роста и вообще благородное дело.

— Какие еще новости?

— Наш отдел Гостехнадзора по городу Казани переехал с улицы Спортивной, дома 33, на Модельную, в дом 10. Теперь работаем бок о бок с ГИБДД. Если в ГИБДД заходишь справа, то к нам — с другой стороны того же здания.

В новом помещении сделали ремонт, оборудовали площадку для осмотра техники и компьютерный класс на 15 мест для сдачи экзаменов на получение удостоверения тракториста-машиниста. Также создали специальную зону для посетителей — в ней три окна для получателей услуг: два для приема документов, третье — для получения готовых документов.