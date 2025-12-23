Более половины жителей Казани назвали себя кросс-специалистами

Для 28% респондентов это сотрудник, умеющий делать «все понемногу»

Фото: Олег Тихонов

Большинство жителей Казани (64%) убеждены, что владение навыками из различных сфер является обязательным требованием современного рынка труда. Более половины опрошенных — 51% — уже относят себя к таким специалистам. Об этом «Реальному времени» рассказали в НИУ ВШЭ.

Аналитики выяснили, как жители Казани и Татарстана определяют так называемых кросс-специалистов. Для 28% респондентов это сотрудник, умеющий делать «все понемногу». По 16% опрошенных считают, что кросс-специалист — это либо профессионал, освоивший смежные дисциплины в дополнение к основной, либо, наоборот, специалист, не имеющий глубоких знаний ни в одной области. Еще для 14% респондентов идеальный кросс-специалист — это человек, совмещающий навыки из разных профессиональных областей на экспертном уровне.

Исследование также показало, что среди тех, кто считает себя междисциплинарным специалистом, 37% владеют двумя направлениями компетенций, а каждый пятый (20%) — тремя и более. При этом почти каждый пятый (19%) респондент отнес себя к узким специалистам, а 24% затруднились с определением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди междисциплинарных специалистов 47% отмечают существенное (8%) или ситуативное (39%) влияние полученных знаний на их карьерное развитие. В качестве основных преимуществ кросс-навыков жители Казани выделяют широкий кругозор (28%), возможность сменить сферу деятельности (21%), повышение заработной платы (20%) и эффективности коммуникации с другими отделами и департаментами (13%). Быстрый карьерный рост называют преимуществом 10% опрошенных, а возможность участвовать в кросс-командных проектах — 9%.



Восприятие себя в качестве многопрофильного игрока рынка труда чаще всего присуще возрастной категории от 25 до 44 лет, при этом они же в большинстве случаев владеют двумя направлениями. Междисциплинарность как обязательный фактор успеха наиболее признают специалисты со стажем от 5 до 10 лет (87%), от 20 до 25 лет (77%) и до 5 лет (75%). Каждый четвертый респондент (32%) уже получил или готов получить дополнительное образование, чтобы повысить свою ценность на рынке труда.

Рената Валеева