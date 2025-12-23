ДТП парализовало движение на трассе М‑12 в одном из регионов ПФО
Для объезда организован съезд на 1427‑м километре трассы М‑12 в сторону Москвы
На федеральной трассе М‑12 «Восток» произошло ДТП на 1396‑м километре трассы в Октябрьском округе Пермского края, в направлении Москвы. Об этом сообщили в ГК «Автодор».
В результате движение полностью прекращено. Для объезда организован съезд на 1427‑м километре трассы М‑12 в сторону Москвы.
Накануне, 22 декабря, аналогичная ситуация сложилась в Елабужском районе Татарстана: из‑за аварии движение было полностью остановлено на 993‑м километре трассы в направлении Москвы. Ранее ДТП также произошло в Бураевском районе Башкортостана, где авария привела к полной остановке движения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».