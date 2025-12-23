ДТП парализовало движение на трассе М‑12 в одном из регионов ПФО

Для объезда организован съезд на 1427‑м километре трассы М‑12 в сторону Москвы

Фото: Михаил Захаров

На федеральной трассе М‑12 «Восток» произошло ДТП на 1396‑м километре трассы в Октябрьском округе Пермского края, в направлении Москвы. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

В результате движение полностью прекращено. Для объезда организован съезд на 1427‑м километре трассы М‑12 в сторону Москвы.

Накануне, 22 декабря, аналогичная ситуация сложилась в Елабужском районе Татарстана: из‑за аварии движение было полностью остановлено на 993‑м километре трассы в направлении Москвы. Ранее ДТП также произошло в Бураевском районе Башкортостана, где авария привела к полной остановке движения.

Рената Валеева