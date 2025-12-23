Минниханов заявил, что в новом казанском ЦУМе обустроят разные мастерские

Рядом сделают специальный бизнес-центр

Фото: Артем Дергунов

В новом ЦУМе будут расположены разные мастерские, в том числе стекольные и отделы пошива. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции.

— Это дело новое. Нигде такого еще не было, по крайней мере в той форме, в которой мы хотим сделать. Мы несколько раз концепцию меняли, но мы еще в поисках. Мы почему купили этот объект? Потому что у него самое удобное географическое местоположение. В тех местах ходит много туристов и других гостей нашей республики. Главная задача — привлечь туда ремесленников, а не торговцев. Причем ремесленники, которые будут там производить свой продукт и там же его продавать, а также учить наших детей. В ЦУМе и стекольные будут, и разные пошивы. Рядом мы сделаем специальный бизнес-центр, — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что за последние годы наша страна потеряла очень много ремесленников. Сегодня же, по его словам, в Татарстане крайне важно восстановить традицию, когда ремесленники передавали свои знания, навыки из поколения в поколение.

Ранее Минниханов заявлял, что у России с исламским миром «очень товарищеские отношения».

Никита Егоров