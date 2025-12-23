Таиланд сохранит 60‑дневный безвизовый режим для россиян

При этом в стране действуют правила, регулирующие частоту использования безвизового въезда

Фото: Рената Валеева

Посольство Таиланда в РФ официально подтвердило, что для граждан России сохраняется 60‑дневный безвизовый режим въезда в страну.

— Для россиян по‑прежнему действует 60‑дневный безвизовый режим. Введение ограничений по сроку безвизового пребывания граждан России в Таиланде не планируется, — цитирует РИА «Новости».

При этом в Таиланде действуют правила, регулирующие частоту использования безвизового въезда. Согласно действующим нормам, иностранцы (в том числе россияне) не могут въезжать в страну по безвизовому режиму более двух раз подряд либо более двух раз в течение года без предварительного возвращения в страну гражданства или постоянного проживания.



Для въезда в страну необходим действующий загранпаспорт (срок действия — не менее 6 месяцев на момент въезда), а также могут потребоваться обратные билеты и подтверждение наличия достаточных финансовых средств для пребывания.

Празднование Нового года дома — всегда хорошо, но порой возникает желание уехать к морю или не планировать ничего и отправиться праздновать в ресторан. Как не опоздать и не переплатить — в материале «Реального времени».

Рената Валеева