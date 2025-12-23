Таиланд сохранит 60‑дневный безвизовый режим для россиян
При этом в стране действуют правила, регулирующие частоту использования безвизового въезда
Посольство Таиланда в РФ официально подтвердило, что для граждан России сохраняется 60‑дневный безвизовый режим въезда в страну.
— Для россиян по‑прежнему действует 60‑дневный безвизовый режим. Введение ограничений по сроку безвизового пребывания граждан России в Таиланде не планируется, — цитирует РИА «Новости».
При этом в Таиланде действуют правила, регулирующие частоту использования безвизового въезда. Согласно действующим нормам, иностранцы (в том числе россияне) не могут въезжать в страну по безвизовому режиму более двух раз подряд либо более двух раз в течение года без предварительного возвращения в страну гражданства или постоянного проживания.
Для въезда в страну необходим действующий загранпаспорт (срок действия — не менее 6 месяцев на момент въезда), а также могут потребоваться обратные билеты и подтверждение наличия достаточных финансовых средств для пребывания.
