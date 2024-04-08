На капитальный ремонт 5 школ в Татарстане выделят 439 млн рублей

На капитальный ремонт пяти учебных зданий в Татарстане выделят 439 млн рублей. На всех объектах должны быть проведены строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установка и монтаж оборудования. Согласно контракту, все работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года.

На капитальный ремонт Мульминской общеобразовательной школы выделят 5 млн рублей. Объект находится в Высокогорском районе Татарстана. Помимо основных работ по ремонту здания подрядчик также обязуется приобрести мебель, оборудование, инвентари, а также благоустроить территорию учебного заведения.

В тендере также значится капитальный ремонт «школы Иннополис». На работы будет выделено 38 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

В том числе в Зеленодольском районе планируется ремонт общеобразовательной школы №4. На работы будет выделено 250 млн рублей. На объекте исполнитель заказа должен будет провести капитальный ремонт с приобретением оборудования, мебели, инвентаря. А также провести благоустройство территорий.

Аналогичные требования предъявляются к капитальному ремонту нижнекамской общеобразовательной школы №6 и нурлатской общеобразовательной школой №2. На их ремонт потратят 49 и 91 млн рублей.

Ранее в доме правительства Республики Татарстан состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Совещание провел президент республики Рустам Минниханов.

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Разиль Самигуллин