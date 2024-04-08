Будущее молодежной политики Татарстана: в Казани стартовал проект «Кадровый резерв»

Участие в образовательной программе приняли 110 молодых татарстанцев из 18 муниципальных образований республики

Фото: Максим Платонов

Учреждениям Министерства по делам молодежи Татарстана нужны новые кадры. Ищут талантливых сотрудников в том числе посредством конкурсов и образовательных проектов. Одним из них стал «Кадровый резерв»: планируется, что как минимум 40 участников будут интегрированы в работу государственной молодежной политики, говорят организаторы.

«Наша задача — подготовить ребят, чтобы они могли работать в команде во главе с Министерством по делам молодежи»

«Кадровый резерв» — это полугодовая образовательная программа для молодежи от 16 до 35 лет, которую организует Академия творческой молодежи Татарстана при поддержке Министерства по делам молодежи республики. В этом году проект проходит в юбилейный, 15-й раз.

— Ежегодно проект закрывает разные вопросы, потому что есть определенные вызовы, векторы развития. В 2013 году был период Универсиады, и «Кадровый резерв» готовил людей, которые работали на объектах, были тимлидерами среди молодежи и возглавляли эти объекты. В 2022 году готовили ребят в проекты, которые есть в республике и куда они могли интегрироваться. В 2023 году проект формировал команду «Движения первых», мы готовили руководителей отделений для всех муниципальных образований Татарстана, — рассказала «Реальному времени» исполнительный директор «Кадрового резерва» Алена Бакирова.

В 2024 году «Кадровый резерв» — это площадка для молодежи, которая хочет интегрироваться в работу государственной молодежной политики, рассказала Алена Бакирова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На этот раз перед проектом стоит новая задача:

— В 2024 году «Кадровый резерв» — это площадка для молодежи, которая хочет интегрироваться в работу государственной молодежной политики, в существующие организации и проекты. Наша задача — как раз подготовить ребят и дать им инструменты, чтобы они могли хорошо себя чувствовать и работать в нашей большой команде республики во главе с Министерством по делам молодежи.

Образовательная программа пройдет с апреля по сентябрь этого года. Она состоит из трех очных и двух дистанционных этапов, в рамках которых будет вестись работа по двум направлениям: «Пробую и создаю» и «Масштабирую и развиваю». Первое разработано для тех, кто только начинает путь в молодежной политике, а второе — для ребят, у которых уже есть опыт в этой области и желание углубить свои знания.

Образовательная программа состоит из трех очных и двух дистанционных этапов, в рамках которых будет вестись работа по двум направлениям: «Пробую и создаю» и «Масштабирую и развиваю». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Минимум 40 человек останутся у нас в сфере»

По словам Алены Бакировой, одними только лекциями образовательная программа не ограничена:



— Успех невозможен без практики. Мы все прекрасно знаем, что, когда человек слушает какую-то информацию, он усваивает всего 30%. Наша задача — чтобы ребята были конкурентоспособными, в том числе на рынке труда. Отличительная особенность проекта «Кадровый резерв» благодаря поддержке правительства Татарстана — это возможность давать практику за счет наших дистанционных этапов. Ребята будут проводить мероприятия по заданным сценариям и самостоятельно их разрабатывать при помощи кураторов. Будут вести блоги, позитивную повестку в социальных сетях, внедряться в команды, которые есть уже сейчас, и пробовать все на практике: писать релизы, организовывать процесс, работать с медиакомандой...

По ее словам, прогнозировать точные итоги проекта сложно: работа с людьми уникальна, не всегда получается предугадать результат. «Но мы знаем, что минимум 40 человек останутся у нас в сфере», — подчеркнула исполнительный директор «Кадрового резерва».

Участники будут проводить мероприятия, вести блоги, позитивную повестку в социальных сетях, внедряться в существующие команды, писать релизы, работать с медиакомандой... Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ухватились за возможность поближе познакомиться с молодежной государственной политикой жители 18 муниципальных образований республики — и это только те, кто дошел до очного этапа. Участие в кадровом резерве приняли ребята из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Чистополя, Камско-Устьинского, Лениногороского, Мамадышского, Высокогорского, Юатазинского районов, а также из Нурлата, Пестрецов, Сабов, Тетюшей.

«Это шаг вперед, который потом позволит сделать еще два»

Поприветствовать участников «Кадрового резерва» приехал министр по делам молодежи Ринат Садыков.

— Вы пришли сюда за знаниями, новыми контактами, форматами общения, навыков. Это шаг вперед, который потом позволит сделать еще два. Среди участников вижу знакомые лица из системы молодежной политики разных городов, компаний, вузов. Это говорит о том, что проект растет, интерес повышается, — обратился он к участникам.

«Среди участников вижу знакомые лица из системы молодежной политики разных городов, компаний, вузов. Это говорит о том, что проект растет, интерес повышается», — отметил Ринат Садыков. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Министр провел с молодыми татарстанцами открытый диалог и ответил на их вопросы. Например, он согласился, что некоторые программы высшего образования устарели, и заверил, что грядут позитивные изменения. Желающим общаться с иностранной молодежью Садыков посоветовал участвовать в форумных компаниях. А говоря о негативной статистике разводов, отметил, что Минмол организует просветительские лекции для укрепления семей, но таких мероприятий должно быть в десятки раз больше.

«Я хочу поменять свою область деятельности на общественную»

А какие цели ставят перед собой сами участники проекта? Студентка заочного отделения Казанского кооперативного института и руководитель местной «Молодой гвардии» Ангелина из Тетюшей ответила так: «Я пришла, чтобы реализовать и найти себя, попробовать что-то новое, при этом принести пользу другим». В рамках «Кадрового резерва» она хотела бы осуществить музыкальный проект, а также заняться популяризацией молодежных движений в небольших городах.



Ухватились за возможность поближе познакомиться с молодежной государственной политикой жители 18 муниципальных образований республики — и это только те, кто дошел до очного этапа. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Студентка магистратуры КНИТУ-КХТИ Дарья собирается строить карьеру в сфере молодежной политики.

— Я хочу поменять свою область деятельности с инженерной экологии на общественную. Выбрала «Кадровый резерв», чтобы подготовиться и узнать, что меня ждет в дальнейшем, может быть, даже трудоустроиться, — рассказала она.



Дарья уже пять лет играет в студенческом театре, поэтому здесь планирует организовывать творческие проекты или мероприятия.

А студентка КНИТУ, председатель профсоюзной организации института Анна искала для себя новую точку отсчета. Девушка собирается податься на стажировку в Молодежный центр Татарстана и, если все сложится, стать его сотрудницей.

1 / 37 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов