Следователи возбудили дело против украинского боевика по подозрению в убийстве пленного

Петраков сдался в плен военнослужащим Вооруженных сил РФ 15 августа

Следком возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины, солдата Алексея Петракова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ, касающейся жестокого обращения с военнопленным и применения запрещенных в вооруженном конфликте средств и методов, а также частью 2 статьи 105 УК РФ, квалифицирующей убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2025 года. Находясь в подвале одного из частных домов в населенном пункте Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Петраков взял в плен российского военнослужащего. Как установлено, в ходе общения российский военнослужащий заявил Петракову, что пришел освобождать Украину от нацизма и выразил полную поддержку проведению СВО. В ответ на эти слова, Петраков, убедившись, что пленный не имеет при себе оружия, средств индивидуальной бронезащиты и не представляет какой-либо угрозы, пришел в ярость и расстрелял его из автомата. Согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям, строго запрещается насилие в отношении военнопленных, находящихся вне боя и не оказывающих сопротивления.

Сам Петраков сдался в плен военнослужащим Вооруженных сил РФ 15 августа того же года в ходе боевых действий, что позволило привлечь его к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Рената Валеева