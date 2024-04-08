«Рубин» уступил «Оренбургу» в 23-м туре Российской премьер-лиги

Казанский футбольный клуб «Рубин» уступил «Оренбургу» в 23-м туре Российской премьер-лиги. Общий счет матча 0:3. Потерпев восьмое поражение в сезоне «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице.

По статистике оренбургская команда переиграла казанцев по всем параметрам, удары по воротам 14 против семи, из них пять в створ у «Оренбурга» и один у «Рубина». Соперники казанцев владели мячом 56 процентов основного времени, отдав 430 пасов, против 358 у казанской команды.

Стоит отметить, что до второго тайма счет был равным, однако во втором игровом промежутке оренбургская команда начала активно атаковать. На 58-й минуте Дмитрий Воробьев открыл счет в матче после серии добиваний от «Оренбурга». Второй мяч залетел в ворота «Рубина» под конец матча на 87-й минуте Данила Хотулев, а через 2 минуты последовала новая атака, которая также привела к голу. Результативное действие на себя записал Джимми Марин.

Напомним, футбольный клуб «Оренбург» решил направить средства, полученные от продажи билетов на матч с командой «Рубина», который пройдет 8 апреля, на помощь пострадавшим в результате весеннего паводка.

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Разиль Самигуллин