В ДТП в Зеленодольске погибли помощник главы Зеленодольского района и директор ритуального агентства

В результате смертельного ДТП в городе Зеленодольске погибли помощник главы администрации Зеленодольского муниципального района Дамир Низамов и директор зеленодольского похоронного дома «Ритуал» Радик Мустафин.

Авария произошла на 115-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань. По предварительным данным, автомобиль Hyundai, в котором находились Низамов и Мустафин, совершил наезд на припаркованную на обочине «Ладу Гранту». После столкновения иномарка ударилась о дорожный знак. В результате ДТП все пассажиры и водитель Hyundai погибли на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пресс-служба МВД по Республике Татарстан сообщила о смертельном ДТП, которое произошло 7 апреля 2024 года на 115 км трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань.

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