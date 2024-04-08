Цены на обучение в автошколах Татарстана за год выросли на 17%

Фото: Дмитрий Резнов

Цены на обучение в автошколах Татарстана выросли после изменений в законе о пересдаче экзамена на водительские права.

В связи с изменением правил пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения в ГИБДД, которые вступили в силу с 1 апреля, в автошколах повысились цены на услуги. Однако стоимость обучения на категории D и C не изменилась.

Особенно заметно выросли цены на категорию В — вождение легковых автомобилей. Теперь средняя стоимость обучения составляет около 35 тысяч рублей, что на 17% больше, чем цены прошлого года.

Также увеличилась стоимость обучения на категорию А — вождение мотоциклов. Теперь средний чек в этой категории составляет примерно 16,5 тысяч рублей — на 2 тысячи больше, чем было ранее.

Кроме того, автошколы Татарстана сообщили «Реальному времени» новые условия пересдачи экзамена на получение водительских прав, после принятых изменений в законе.



— С 1 апреля, если курсанты не сдают с 3 раза, то пересдача будет через полгода. Сразу же обнуляется теория и обнуляется практика. Нужно пересдать все полностью заново. — рассказала автошкола «Драйв».



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Анастасия Фартыгина