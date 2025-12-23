Минниханов допустил, что в 2026 году программа «Наш двор» завершится

Он также сообщил об увеличении финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры

В следующем году республиканская программа «Наш двор», скорее всего, будет завершена. Об этом на пресс-конференции сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Думаю, что в следующем году программу «Наш двор» мы остановим. Уже подошли к завершению. Это около 10 млрд рублей ежегодно, приведено в порядок более 5,5 тыс. дворов, — заявил он.

Что касается финансирования коммунальной инфраструктуры, то бюджет на эти цели тоже увеличили, заверил Минниханов.

— 30% коммунальной инфраструктуры надо менять. Комиссия Минстроя России во время работы над программой по коммунальной инфраструктуре оценивала ее реализацию в 4,5 трлн рублей. К сожалению, федеральный бюджет ограничен, поэтому мы более скромными темпами идем по этой задаче. Тем не менее в республике мы сумму на реализацию этих целей увеличили, — отметил он.

Никита Егоров