Минниханов допустил, что в 2026 году программа «Наш двор» завершится
Он также сообщил об увеличении финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры
В следующем году республиканская программа «Наш двор», скорее всего, будет завершена. Об этом на пресс-конференции сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.
— Думаю, что в следующем году программу «Наш двор» мы остановим. Уже подошли к завершению. Это около 10 млрд рублей ежегодно, приведено в порядок более 5,5 тыс. дворов, — заявил он.
Что касается финансирования коммунальной инфраструктуры, то бюджет на эти цели тоже увеличили, заверил Минниханов.
— 30% коммунальной инфраструктуры надо менять. Комиссия Минстроя России во время работы над программой по коммунальной инфраструктуре оценивала ее реализацию в 4,5 трлн рублей. К сожалению, федеральный бюджет ограничен, поэтому мы более скромными темпами идем по этой задаче. Тем не менее в республике мы сумму на реализацию этих целей увеличили, — отметил он.
