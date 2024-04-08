В Татарстане остаются затопленными шесть низководных мостов и три участка автодорог

По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, по состоянию на 16.00 8 апреля в республике остаются затопленными 6 низководных мостов и 3 участка автомобильных дорог. Есть объездные пути с твердым покрытием. Предусмотрены меры противопожарного, продовольственного и медицинского обеспечения. Эвакуация жителей не требуется.

В то же время наблюдается положительная динамика: за последние сутки от воды освободились 11 приусадебных участков. В Лаишевском районе, н.п. Габишево, освободились семь приусадебных участков и улично-дорожная сеть. В Балтасинском районе, в н.п. Бурнак на реке Шошма, — четыре приусадебных участка.

На Куйбышевском водохранилище наблюдалось повышение высоты уровня воды, которое на Волжском участке составило 9–15 см, на Камском участке водохранилища — от 14 см до 56 см. На Нижнекамском водохранилище в прошедшие сутки наблюдались колебания высоты уровней воды в пределах от -4 см до +2 см.

Продолжаются процессы ледоразрушения на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. В верхней части Волжского участка Куйбышевского водохранилища наблюдается дрейф льда различной интенсивности.

Прибыль воды на 4–20 см в прошедшие сутки отмечена на реках Меша, Вятка, Анзирка, Иж, Шешма. На остальных реках республики наблюдалось понижение высоты уровня воды на 7–153 см. Ранее заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко назвал паводок на Урале и в Поволжье историческим. Он также отметил, что подобной сложной ситуации еще не было.

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Разиль Самигуллин