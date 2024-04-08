В Татарстане снижается динамика производства пищевой продукции

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанстат опубликовал доклад о производстве пищевых продуктов в Татарстане. Динамика пищевого производства в 2024 году отмечает нестабильные показатели.

В 2024 году процент динамики производства пищевых продуктов за январь составил 112%. С января показатель динамики снизился на 11%. Однако с февраля динамика производства постепенно растет: прирост составил 4%.



Также в докладе приведены данные о производстве отдельных видов пищевых продуктов:

переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции показали прирост на 17%;

производство мяса и субпродуктов выросло до 38 тонн, это на 17% выше показателей 2023 года;

производство колбасных изделий снизилось до 104% (с 120), что составило 5 тысяч тонн от общего производства колбас;

переработка и консервирование рыбы также показали снижение на 8%, составив всего 688 тонн.

Самый высокий показатель динамики производства в период за 2023—2024 год пришелся на январь 2023-го — 112%, а самый низкий показатель наблюдался в октябре — 99,3%, но уже в ноябре он вырос на 5%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Показатели производства молочной продукции в целом стали ниже, чем в 2023-м:

жидкое обработанное молоко, включая молоко для детского питания, составило 61 тысячу тонн, что на 8% меньше, чем годом ранее.

производство сыра и творога снизилось на 20%;

показатели сливочного масла снизились на 32%;

показатель производства кисломолочной продукции с начала года вырос на 2%.

Ранее «Реальное время» сообщило, что показатели производства сельхозпродукции упали на 3% с начала 2024 года. Снижение темпов роста наблюдалось с середины второго квартала и до конца 2023-го, что негативно повлияло на начало 2024 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина