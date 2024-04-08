Летние веранды на Баумана в Казани изменят свой вид

Фото: Максим Платонов

В Казани продолжается работа над улучшением объектов питания и повышением качества обслуживания. Институт развития города совместно с предпринимательским сообществом разработал каталог «Требования и рекомендации по организации сезонных объектов общественного питания на ул. Баумана». Об этом сообщил председатель МКУ «Комитет потребительского рынка г. Казани» Руслан Фазылянов.



Документ представляет собой набор четких правил, которые необходимо соблюдать при размещении летних веранд для заведений общественного питания. Это позволит улучшить внешний вид улицы и повысить комфорт посетителей. скриншот из сборника документов мэрии Казани

Основные изменения:

единый подход к внешнему оформлению;

упорядочение размеров веранд для увеличения пропускной способности улицы Баумана;

обеспечение доступа для маломобильных групп населения;

определение отступов от ближайших препятствий (фонарные столбы, клумбы);

использование живых растений для озеленения веранд.

Договоры на размещение таких летних веранд будут заключаться на 3 года и на бесплатной основе только с теми рестораторами, кто будет соблюдать указанные правила.

По прогнозам Комитета потребительского рынка Казани, в 2024 году будет заключено 150 подобных договоров. По сравнению с предыдущими годами эта цифра значительно увеличится: в 2023 году действовало 110 соглашений, в 2022-м — 106, в 2021-м — 91.

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Рената Валеева