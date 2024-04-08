Летние веранды на Баумана в Казани изменят свой вид
В Казани продолжается работа над улучшением объектов питания и повышением качества обслуживания. Институт развития города совместно с предпринимательским сообществом разработал каталог «Требования и рекомендации по организации сезонных объектов общественного питания на ул. Баумана». Об этом сообщил председатель МКУ «Комитет потребительского рынка г. Казани» Руслан Фазылянов.
Основные изменения:
- единый подход к внешнему оформлению;
- упорядочение размеров веранд для увеличения пропускной способности улицы Баумана;
- обеспечение доступа для маломобильных групп населения;
- определение отступов от ближайших препятствий (фонарные столбы, клумбы);
- использование живых растений для озеленения веранд.
Договоры на размещение таких летних веранд будут заключаться на 3 года и на бесплатной основе только с теми рестораторами, кто будет соблюдать указанные правила.
По прогнозам Комитета потребительского рынка Казани, в 2024 году будет заключено 150 подобных договоров. По сравнению с предыдущими годами эта цифра значительно увеличится: в 2023 году действовало 110 соглашений, в 2022-м — 106, в 2021-м — 91.
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