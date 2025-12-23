В Госдуме назвали заявление WhatsApp* о замедлении работы неконструктивным

Российские власти не запрещали мессенджер, а лишь требуют от всех IT‑компаний соблюдения законодательства РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский раскритиковал заявление мессенджера WhatsApp* относительно замедления его работы в России. В ходе пресс‑конференции депутат охарактеризовал реакцию компании как «неконструктивное политическое заявление».

Боярский подчеркнул, что российские власти не запрещали мессенджер, а лишь требуют от всех IT‑компаний — независимо от страны происхождения и функционала — соблюдения законодательства РФ.

— Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех <…> выполнения требований законов Российской Федерации, — заявил он.

Депутат обратил внимание на то, что у WhatsApp* было достаточно времени и неоднократных призывов со стороны российских властей выполнить ключевые требования: открыть полномочное представительство в России и локализовать данные российских пользователей. Однако компания так и не отреагировала на эти обращения.

— Коллеги никогда не откликались, а если они делают просто политические заявления, ну это не очень, так сказать, красиво, это не красит, не добавляет репутации, потому что это неконструктивно, — резюмировал Боярский.

Ранее мессенджер WhatsApp* официально отреагировал на ограничения его работы в России. В компании подчеркнули, что сервисом в стране пользуются более 100 млн человек из разных регионов, и заявили о твердом намерении защищать интересы своих пользователей.



Рената Валеева