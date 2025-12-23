Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков

Компания сможет осуществлять продажу авто разных классов, катеров и яхт, запасных частей, а также оказывать услуги по ремонту транспорта

Шведская компания Volvo, приостановившая деятельность в России в феврале 2022 года, подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в РФ. Как выяснило РИА «Новости» при изучении электронной базы Роспатента, документы с логотипом компании, а также наименованиями Volvo и Volvo Penta поступили в ведомство в декабре 2025 года. Заявителем выступает «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ».

В случае успешной регистрации под этими товарными знаками компания сможет осуществлять продажу автомобилей разных классов, катеров и яхт, запасных частей, а также оказывать услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспорта.

Компания Volvo — одна из мировых лидеров в производстве грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Она основана в 1927 году, ее штаб‑квартира расположена в шведском Гетеборге. Бренд Volvo Penta относится к подразделению, специализирующемуся на судовых и промышленных двигателях.



После приостановки деятельности в России в 2022 году Volvo отключила для российских пользователей ряд онлайн‑сервисов, включая мобильное приложение Volvo Cars, сервис обмена техническими данными с дилерами (TIE) и систему VIDA, используемую сервисными центрами для диагностики и обновления программного обеспечения автомобилей. В компании пояснили, что эти меры обусловлены необходимостью соблюдения санкций, введенных Евросоюзом.



Рената Валеева