Арбитраж признал за «Заинским сахаром» право собственности на 17 зданий

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Республики Татарстан признал право собственности на объекты недвижимости за ООО «Агрофирма «Заинский сахар». Общая стоимость всех построек оценивается в полмиллиона рублей.

В ходе открытого судебного заседания в Арбитражном суде Республики Татарстан было рассмотрено дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Заинский сахар» к Исполнительному комитету муниципального образования Заинский район Татарстана. Истец просил признать право собственности за ООО «Агрофирма «Заинский сахар» на ряд объектов недвижимости, расположенных в селе Светлое озеро Заинского района Республики Татарстан:

две фермы;

родильный корпус;

здание сельскохозяйственного машиностроения;

столовая, здание правления;

ремонтная мастерская;

три зерносклада, зерноток, весовая на зернотоке;

склад горюче-смазочных материалов, сеносклад;

рабочий корпус;

водонапорная линия и башня.

Согласно материалам дела, 4 июня 2008 года между истцом (покупатель) и СПК «Маяк» (продавец) был заключен договор купли-продажи зданий и сооружений. Согласно договору, истец приобрел у СПК «Маяк» ряд объектов недвижимости в селе Светлое озеро Заинского района.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования и признал право собственности ООО «Агрофирма «Заинский сахар».



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Анастасия Фартыгина