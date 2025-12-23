Суд Татарстана вынес приговор водителю, уснувшему за рулем, по чьей вине погибли двое

ДТП произошло на М-12 «Восток» весной этого года

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Кайбицкого района поддержала гособвинение по уголовному делу о смертельном ДТП. 21‑летний мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ — за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе.

Судом установлено, что 29 апреля обвиняемый управлял автомобилем Kia Rio на 725‑м километре трассы М‑12 «Восток». В процессе движения водитель заснул, в результате чего допустил столкновение с задней левой частью кузова полуприцепа в составе грузового тягача Sitrak. Грузовик двигался в попутном направлении по правой полосе.

В результате аварии две пассажирки легкового автомобиля получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‑поселении. Дополнительно ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.

На текущий момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге автомобилей. 59‑летний местный житель признан виновным из-за умышленного повреждения имущества. Обвиняемый хотел поджечь только Infiniti M305 KS, но пламя зацепило еще две машины.

Рената Валеева