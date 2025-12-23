Минниханов — об укреплении сотрудничества с Китаем: «Это наш стратегический партнер»
Глава Татарстана Рустам Минниханов озвучил планы региона по углублению экономических связей с КНР, подчеркнув особую значимость Китая как ключевого партнера.
— Китай — наш стратегический партнер, — подчеркнул Минниханов.
Он указал на значительную роль китайских партнеров в экспорте продукции и проектах, затрагивающих разные секторы экономики региона.
Говоря о товарообороте, раис воздержался от конкретных цифр, выразив опасения относительно возможной реакции Запада на обнародованную информацию. Вместо этого он привел в пример проект «Ростки», высоко оцениваемый китайской стороной, добавив, что российско-китайское сотрудничество приносит ощутимую пользу экономике Татарстана.
Ранее «Реальное время» сообщало о планах по укреплению сотрудничества со странами ОИС.
