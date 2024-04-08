Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения Панинского путепровода
Губернатор Смоленской области Василий Анохин срочно выехал на место обрушения Панинского путепровода в Вязьме. Движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения моста на железнодорожные пути, сообщила пресс-служба МЖД.
По информации пресс-службы, во время обрушения моста погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле. В медицинские учреждения госпитализированы шесть пострадавших, в том числе подросток.
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