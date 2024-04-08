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Происшествия

Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения Панинского путепровода

18:38, 08.04.2024

Губернатор Смоленской области Василий Анохин срочно выехал на место обрушения Панинского путепровода в Вязьме. Движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево в Смоленской области приостановлено из-за обрушения моста на железнодорожные пути, сообщила пресс-служба МЖД.

По информации пресс-службы, во время обрушения моста погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле. В медицинские учреждения госпитализированы шесть пострадавших, в том числе подросток.

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Происшествия

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