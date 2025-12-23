Татарстан вошел в топ‑5 регионов по объему выдач кредитов на покупку авто

Наибольшую активность в сегменте автокредитования продемонстрировала Москва

Фото: Михаил Захаров

За январь — ноябрь в России объем выданных автокредитов на покупку автомобилей упал на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Согласно данным НБКИ, за 11 месяцев 2025 года банки выдали автокредитов на 1,3 трлн рублей — против 2,1 трлн за тот же период прошлого года.

Среди регионов РФ в ноябре 2025 года наибольшую активность в сегменте автокредитования продемонстрировали Москва (128,9 млрд рублей), Московская область (112,3 млрд), Санкт‑Петербург (77 млрд), Краснодарский край (68,3 млрд) и Татарстан (68,2 млрд).

При этом в большинстве лидирующих регионов наблюдается серьезное снижение показателей относительно ноября 2024 года. Самые значительные темпы падения зафиксированы в Ростовской (41,2%), Московской (39%) и Челябинской (38,6%) областях, а также в Санкт‑Петербурге (37,4%) и Москве (37,4%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение выдачи автокредитов обусловлено двумя ключевыми факторами: ростом рыночных ставок и повышением утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Кроме того, банки стали более осторожно подходить к оценке заемщиков: доля отказов по заявкам на автокредиты остается высокой, а требования к качеству кредитных историй потенциальных клиентов ужесточились. Это, как отмечает эксперт, позволяет финансовым организациям минимизировать риски просрочек в будущем.

Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования в России на ближайшую трехлетку будет увеличен более чем на 40%, достигнув 164 млрд рублей.

Рената Валеева